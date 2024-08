Una dimostrazione della scheda Microchip PCIe Gen5 x16 tramite QSFP56-DD ottico

Uno degli argomenti più piccoli dell'FMS 2024 è stato l'utilizzo del PCIe rispetto all'ottica. In precedenza abbiamo mostrato una demo dell'SSD Kioxia Optical Interface. Un altro argomento importante che abbiamo affrontato allo stand Microchip è stata la demo Microchip – Amphenol – GigaIO.

Demo della scheda Microchip PCIe Gen5 x16 tramite QSFP56-DD ottico

Questa è una piccola demo presso lo stand Microchip. Possiamo vedere la configurazione completa eseguita attraverso l'ottica qui.

Ecco la scheda di test che mostra le connessioni in rame ai cavi.

Questa è una scatola per cavi seriali con connessioni QSFP56-DD su un lato. Serial Cables è una piccola grande azienda che produce molti dei dispositivi di test che vedete nel settore.

Ecco qualcosa di divertente. Una piccola ventola da tavolo è stata utilizzata per raffreddare le gabbie QSFP56-DD dietro la demo.

Ecco l'altra estremità della questione.

Anche se dietro lo schermo è possibile vedere una workstation Supermicro, si vocifera che ci sia un JBOX AIC che abbiamo recensito con un gruppo di macchine che girano sotto il tavolo. George non ha fatto foto a questo.

Parole finali

Per un'azienda come GigaIO, l'idea di estendere la propria struttura a commutazione PCIe oltre i DAC in rame è molto utile, soprattutto perché i nodi principali della CPU e diversi tipi di acceleratori richiedono un raffreddamento diverso. Facendo un ulteriore passo avanti, questa non era una demo di CXL, ma con CXL 3.1, costruito sul livello fisico PCIe Gen6, abbiamo uno spazio di dominio di 4.096 endpoint. Ciò significa che più di molti rack saranno in grado di supportarlo e questo potrebbe rivelarsi un altro ottimo caso d'uso per questo tipo di tecnologia in futuro.

Per ora questa è una demo della tecnologia prodotta da Microchip. Dal momento che l'abbiamo visto utilizzando una configurazione di cavi seriali, è stata più probabilmente una dimostrazione della tecnologia che qualcosa che avrebbe dovuto essere implementato come lo è oggi. Allo stesso tempo, possiamo vedere che diventerà più importante nei prossimi anni, quindi valeva la pena mettersi in mostra.