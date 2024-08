La Francia con accento italiano affronta il suo modello d’oltralpe

L'Arena Paris Sud avrà le sembianze di una sala della SuperLega, il campionato italiano di pallavolo, mercoledì 7 agosto, in occasione della semifinale dei Giochi Olimpici tra Francia e Italia. Gli azzurri, guidati da una squadra d'oltralpe e con 11 dei 12 giocatori che giocano o hanno giocato per una squadra italiana, conoscono bene i loro avversari. Ed è vero proprio il contrario. “È una grande competizione e un grande duello perché i giocatori si conoscono a memoria”.Laurent Tilly, ex allenatore della nazionale francese e consigliere televisivo della Francia, si sta già godendo queste Olimpiadi.

Se tanti giocatori francesi hanno varcato le Alpi è perché in Italia la pallavolo è un'istituzione, uno sport regale. Lo testimoniano la presenza dei club italiani in sette delle ultime otto finali di Champions League e il record della Nazionale, quattro volte campione del mondo e sette volte campione d'Europa. “Riferimento della pallavolo italiana”Laurent Tilly, che ha giocato cinque stagioni in Italia, è d'accordo e lo conferma “Non c'è niente da vedere” Rispetto alla popolarità di questo sport in Francia.

La Lega Italiana è considerata la lega di pallavolo della NBA. Laurent Tilly In franceinfo: Sport

Antoine Brizard (Piacenza), Barthelemy Chinignes (Lupe Civitanova) e Theo Four (Top Volie Latina) perpetuano questa tradizione giocando attualmente per La Bute, mentre Quentin Geoffroy, che finora ha trascorso tutta la sua carriera in Francia, è l'unico a Non aveva mai avuto questa esperienza prima. Campionato italiano. Genia Grebennikov, free agent tricolore, ha condiviso lo spogliatoio con il capitano azzurro Simone Giannelli per due stagioni a Trento. Da parte sua, Irvin Ngapeth è stato nominato miglior giocatore della stagione 2016 quando ha giocato con il Modena, e quell'anno ha vinto campionato e coppa.

Parigi 2024 – Pallavolo: Ngapeth Show



Il suo accento italiano si è rafforzato negli ultimi due anni ed è arrivata la nomina di Andrea Gianni alla guida dei Blues con il suo vice Roberto Sciammara. Si aggiungono a un altro connazionale, Paolo Pironi, già nello staff francese come statistico dal 2017, ambito in cui gli italiani eccellono. “Sono loro che hanno sviluppato il software di analisi del movimento di video e giochi che tutti usano nel mondo della pallavolo, e sono in prima linea in questo.”“, conferma Laurent Tilly.

Nonostante tutti questi ponti e tunnel tra francesi e italiani, lo stile di gioco tra le due squadre comporta una differenza fondamentale nell'approccio. “L'Italia, nella progettazione degli allenamenti e del gioco, è molto severa con tattiche molto elaborate e molta preparazione fisica. In Francia si tende a tenere conto delle idiosincrasie e delle qualità dei giocatori, e a dare più spazio al divertimento spontaneo in partita. permettendo all’ingegno individuale di esprimersi maggiormente.sviluppa l'allenatore del campione olimpico di Tokyo.

Non favoriti, secondo il loro ex allenatore, gli azzurri hanno ancora due vittorie in UEFA Nations League contro i vicini, anche se i dirigenti italiani non erano tutti presenti a questi eventi. Nelle grandi competizioni l'Italia è in testa con i successi oltralpe per 3-0 nelle semifinali dell'ultimo Europeo e per 3-2 nei quarti dell'ultimo Mondiale. “Le statistiche delle partite precedenti non contano molto.”, travolge Laurent Tilly, per il quale la pressione sarà fondamentale. Gli azzurri partono così con il vantaggio di essere già campioni olimpici, unico titolo che manca al girone italiano, altra differenza tra le due selezioni.