Le prestazioni di Google Pixel 9 sembrano deludenti dopo la fuga dei risultati dei test Tensor G4

Il chipset Tensor di Google non era particolarmente degno di nota nel reparto prestazioni. È sempre rimasto indietro rispetto ai chipset Snapdragon di punta di Qualcomm e ai chipset A-Series di Apple. Sebbene Google abbia pubblicizzato gli aggiornamenti apportati al Tensor G4 nel Pixel 9, soprattutto in termini di efficienza, sembra che potrebbe ancora non essere all'altezza nel reparto prestazioni.

Applicazione di test della limitazione della CPU Grafica dell'utente @callmeshazzam Le immagini sull'X mostrano che il processore Tensor G4 all'interno del Pixel 9 Pro XL potrebbe subire un taglio delle prestazioni fino al 50%. Ciò significa che Google potrebbe aver deliberatamente indebolito le prestazioni del chip e sembra che la ragione di ciò sia la regolazione della temperatura.

(Credito immagine: @callmeshazzam)

I test di stress mostrano che la frequenza dei core di prestazione del Tensor G4 scende effettivamente da 3,10 GHz a 1,32 GHz, mentre i core di efficienza scendono da 1,92 GHz a 0,57 GHz. Questo è molto deludente, soprattutto considerando che tutti e tre i modelli Pixel 9 Pro hanno una camera di raffreddamento del vapore più grande per garantire una migliore dissipazione del calore.

Poiché la serie Pixel 8 ha sofferto di alcuni notevoli problemi di surriscaldamento, questo miglioramento era assolutamente necessario. Ma sarebbe stato bello vedere allo stesso tempo un miglioramento nella produzione di calore del Tensor G4.

Piace Centro WCCFTech Ci sono alcuni fattori che non conosciamo, come la temperatura ambiente quando il Pixel 9 Pro XL è stato testato sotto pressione. Inoltre, il sito rileva che il MediaTek Dimensity 9300 ha perso il 46% delle sue prestazioni durante lo stesso test, suggerendo che il test stesso è progettato per spingere i chipset degli smartphone al limite.

Tuttavia, data la storia di Google con punteggi bassi nei test, non è bello vedere alcuna prova di limitazione delle prestazioni, anche se si verifica solo in circostanze molto specifiche. Non siamo ancora stati in grado di eseguire personalmente alcun test completo sui nuovi telefoni Pixel, quindi non sappiamo come si paragoneranno i numeri a questo stress test. Inoltre, anche se i test non mostrano tutto, è comunque molto deludente affrontare la prospettiva che Tensor rimanga ulteriormente indietro rispetto alla concorrenza.

Dovremo aspettare e vedere come regge la serie Pixel 9 nel test, ma nel frattempo puoi dare un'occhiata alle nostre prime impressioni nella nostra recensione pratica del Pixel 9, la nostra recensione pratica del Pixel 9 Pro e 9 Pro XL e la nostra recensione pratica di Pixel 9 Pro Fold.

