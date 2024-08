I giocatori di The Sims sono attratti dalla demo altamente realistica di Character Creator di Inzoi

Inzoi, un concorrente di The Sims dello sviluppatore Krafton di PUBG, sta attirando molti nuovi fan con la beta del creatore di personaggi, che mette in mostra la sua grafica ultra realistica.

Krafton ha utilizzato la stessa strategia utilizzata in altri giochi come Dragon's Dogma 2 rilasciando anticipatamente la parte di creazione del personaggio del gioco. Tuttavia, Inzoi: Character Studio, attualmente disponibile su Steam, sarà disponibile solo per pochi giorni, fino al 25 agosto alle 21:00 PT.

La versione completa di Inzoi dovrebbe essere rilasciata alla fine del 2024 ed è descritta come un “gioco di simulazione di vita in cui i giocatori diventano dei all'interno del gioco, consentendo loro di cambiare tutto a loro piacimento e di sperimentare infinite nuove storie in diverse forme di vita. “

inZOI: Studio dei personaggi. Credito immagine: Krafton.

Ciò ha già impressionato i fan di The Sims, ma la demo del creatore del personaggio sembra aver catturato tutta la loro attenzione. The Sims 4 è in circolazione da quasi un decennio, ma poi è stato criticato perché includeva solo funzionalità di base e faceva pagare agli utenti innumerevoli pacchetti di espansione.

“Non guardo indietro”, ha detto slickkpanther su Reddit. “Tutto quello che volevo in un gioco di simulazione era passeggiare per una bellissima città, avere un bell'aspetto, magari prendere un caffè, leggere un libro e piantare dei fiori.

“Sembra molto, ma in realtà non lo è. Non sto chiedendo che ogni edificio sia accessibile. Non sto chiedendo centinaia di NPC unici sullo schermo e non sto nemmeno chiedendo un sistema meteorologico realistico. Cosa? Quello che voglio sembra davvero tanto, perché il livello è diventato Molto basso in The Sims 4.”

Molti altri utenti sono d'accordo su questo. “Tutti gli appassionati di giochi di simulazione di vita dovrebbero sentirsi come te”, ha detto un utente nei commenti. “Perché almeno, se Inzoi avrà successo, probabilmente metterà pressione su EA affinché faccia meglio.” ha ammesso EA “Con prestazioni inferiori a The Sims 4 e ottenendo enormi profitti da tutto, è facile per loro trarre vantaggio dai fan quando non hanno opzioni migliori.”

Questi commenti arrivano anche se Inzoi è ancora agli inizi e Krafton sembra avere grandi progetti per il gioco.

“Il nostro obiettivo con Inzoi è creare un mondo in cui la creatività non conosce limiti e dove ogni scelta porta a esperienze nuove e inaspettate”, ha affermato il regista e produttore Hyung Joon Kim. “Vogliamo che i giocatori non godano solo della gioia di creare il loro ideale vita ma anche l’emozione di navigare in un mondo dinamico, in evoluzione.”

Dice molte cose giuste anche per i fan dei simulatori di vita, incluso il fatto che il supporto per le mod sarà disponibile fin dal primo giorno e Inzoi sarà supportato anche dopo il lancio.

Molti hanno ancora delle riserve, ovviamente, e il genere sembra aver ricevuto poca cura e attenzione negli ultimi anni, ma anche chi ha dei dubbi sembra tranquillamente ottimista.

“Sono emozionato per questa partita, ma ho le mie preoccupazioni”, ha detto Vecchio calzolaio 402“Prima di tutto, penso che il gioco sia bellissimo, ma alcuni aspetti visivi legati a Zoes mi preoccupano. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il gioco non è ancora completo.”

Sottolineano che c'è una differenza nella grafica tra il creatore del personaggio e la modalità live, che sostanzialmente imita l'aspetto del gameplay reale. Ci sono anche altri bug visivi, ma i fan sperano che vengano risolti prima del lancio di Inzoi.

Ma solo il tempo dirà come sarà. Crafton non ha annunciato Inzoi fino a novembre 2023 e il rilascio del creatore del personaggio suggerisce che lo sviluppo sta procedendo senza intoppi, ma la fine del 2024 si avvicina sempre di più, quindi una data di rilascio dovrebbe essere annunciata presto.

Ryan Dinsdale è un reporter freelance per IGN. Parlerà di The Witcher tutto il giorno.