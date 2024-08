“LAVORIAMO!”: Barack Obama sale sul palco a nome di Kamala Harris alla Convenzione nazionale democratica | Notizie sulle elezioni americane 2024

L'ex presidente degli Stati Uniti illustra la posta in gioco e il motivo per cui Harris Walz deve guidare il Paese.

L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama è salito sul palco della Convenzione nazionale democratica per mostrare sostegno a Kamala Harris nel suo ultimo tentativo di diventare il prossimo presidente del paese alle elezioni di novembre.

Obama è salito sul palco di Chicago tra gli applausi entusiastici di una folla che aveva appena ascoltato sua moglie Michelle, il marito di Harris, Doug Emhoff, e altri veterani del partito, così come i repubblicani che hanno abbandonato il loro partito a causa di Donald Trump.

Il 63enne Obama, il primo americano nero mai eletto alla Casa Bianca, ha subito dimostrato le sue capacità di oratore, elogiando il presidente Joe Biden come un uomo “orgoglioso di chiamarlo presidente, ma ancora più orgoglioso di chiamarlo mio amico”. “

Obama ha riconosciuto la portata della battaglia che Harris e il suo vice, Tim Walz, dovranno affrontare per vincere la Casa Bianca nelle prossime 11 settimane, e ha esortato le persone a “lottare per un'America in cui possiamo credere” e ad andare a votare.

“Sarà una competizione serrata in un Paese diviso, un Paese in cui troppi americani stanno ancora soffrendo”, ha avvertito.

Obama ha aggiunto: “Donald Trump vede il potere come nient'altro che un mezzo per raggiungere i propri fini. Non abbiamo bisogno di altri quattro anni di esagerazione e caos. Abbiamo già visto questo film e sappiamo tutti che la seconda parte di solito è peggiore. L'America è pronta per un nuovo capitolo. Per una nuova storia. “Siamo pronti per un presidente come Kamala Harris”.

Obama, che ha parlato per più di mezz'ora, ha gettato il suo considerevole capitale politico dietro Harris mentre cerca di fare la storia il 5 novembre e diventare la prima donna e la prima persona di origine nera e dell'Asia meridionale ad essere eletta presidente.

Obama è stato preceduto sul palco dalla moglie Michelle, accolta con calorosi applausi, applausi e fischi.

“La speranza sta tornando”, ha detto lanciandosi in un entusiastico sostegno a Harris e Walls.

L'ex first lady ha parlato della necessità del Paese di voltare pagina sulla paura e sulla divisione, e ha avvertito che Trump cercherà di distorcere la verità su Harris, così come ha fatto “tutto il possibile per cercare di far sì che la gente abbia paura di noi”, riferendosi a lei e suo marito.

“La sua visione limitata e ristretta del mondo lo faceva sentire minacciato dalla presenza di due persone di successo, laboriose, altamente istruite e anch'esse nere”, ha detto tra un forte applauso.

Obama è stato alla Casa Bianca dal 2009 al 2017.

“Chi gli dirà che il lavoro che sta cercando potrebbe essere proprio uno di quei lavori riservati ai neri?” ha chiesto, suscitando risate nel pubblico.

Trump e il suo compagno di corsa, J.D. Vance, questa settimana stanno facendo il giro anche negli stati chiave, nel tentativo di distogliere l’attenzione dalla convention di Chicago.

Martedì alla Convention democratica sono intervenuti anche un certo numero di repubblicani che hanno lasciato il partito, tra cui l’ex addetta stampa della Casa Bianca Stephanie Grisham e l’ex elettore di Trump Kyle Switzer.