Corizin di Bogiat nella Coppa europea di calcio gaelico

Un sapiente mix di rugby e calcio, il calcio gaelico emerge come uno sport minore in Francia, ma si distingue come lo sport nazionale irlandese.

Lodato attraverso il canale, è uno dei tre sport di squadra della cultura gaelica insieme all’hurling e una versione della pallamano. “In Francia giochiamo 11 contro 11. In Irlanda si gioca a 15. La partita è composta da due tempi da 35 minuti ciascuno, spiega Guillaume Touquet, giocatore del Bugeat. Quando la palla è rotonda e pesata, vengono assegnati tre punti E lui è in grado di calciare o calciare., entra in porta, poi un punto quando il giocatore segna oltre i pali.

Champions Cup: verso il Sud Africa per l'ASM Clermont Calcio gaelico: la 'ragione di vita' degli irlandesi Mentre studiava a Dublino, Guillaume Toquet scoprì e si innamorò di questo sport, una "ragione di vita" per gli irlandesi. Al suo ritorno in Francia, si è unito alla sua prima squadra a Clermont-Ferrand all'età di 22 anni. Vi rimarrà per otto anni. Poi le cose accelerano. Dice: "Il calcio gaeliano si è diffuso in tutto il Paese ormai da alcuni anni. Ci sono dai trenta ai quaranta club, maschili e femminili, organizzati in quattro divisioni. Le squadre femminili rimangono più complesse da sviluppare anche se la selezione è regionale e nazionale ." Appassionati di giochi Vengono organizzati tornei regionali, come in Bretagna per la sua vicinanza all'Inghilterra, alle federazioni nazionali e internazionali, e i francesi sanno mostrare slancio: la squadra dell'Occitania ha raggiunto le semifinali dei Giochi Mondiali nel 2019! "È un vero apprezzamento per i nostri club perché tra le grandi organizzazioni di Parigi o Lione, abbiamo dimostrato che le squadre regionali sanno come pagare davanti ai giocatori britannici". Dopo i Giochi Mondiali di Waterford, in Irlanda, questo Direttore Marketing insieme ai suoi compagni di squadra sarà la scelta di Occitanie per il Campionato Europeo che si svolgerà dal 14 al 17 luglio a Pontavedra, in Spagna. "Questo incontro richiede una grande organizzazione e un'infrastruttura adeguata con cinque o sei stadi. Giocheremo circa due partite al giorno", ha dichiarato Guillaume Toquet, che gioca come dilettante. La selezione di Occitanie corre alla Coppa dei Campioni Se la lotteria del pollo si realizzasse in due settimane, ci sarebbero una trentina di squadre di tutti i ceti sociali: Germania, Italia, Galizia… e tante rappresentanze tricolore: la Francia, la scelta del bretone o della Guascogna. Nel frattempo, gli occitani si armavano di uno stemma decorato con un'anatra. "È l'animale più presente nel sud-ovest ed è noto per la sua lealtà", spiega in dettaglio il giocatore di Corizin. Segui la concorrenza Per seguire la squadra dell'Occitania durante il Campionato Europeo di Calcio Gaelico, la televisione spagnola organizzerà sceneggiature in diretta e sarà possibile seguire "Rosso e Giallo" sui social network della Federazione. Sabine Taverdet