Canonical lancia Ubuntu 24.04 LTS con supporto a vita per .NET 8

Canonical ha annunciato oggi il rilascio di Ubuntu 24.04 LTS, la decima versione supportata a lungo termine della popolare distribuzione Linux. Tra gli sviluppi degni di nota di questa versione, .NET 8 sarà completamente supportato su Ubuntu 24.04 LTS per tutto il suo ciclo di vita.

“Ubuntu 24.04 LTS compie un passo coraggioso nell'ingegneria delle prestazioni e nel computing riservato per fornire una piattaforma di innovazione di classe enterprise, supportata per almeno 12 anni.” Lo ha affermato il CEO di Canonical, Mark Shuttleworth. “Per gli sviluppatori, siamo entusiasti di annunciare Java certificato TCK, LTS per .NET e l'ultima toolchain Rust.”

Ubuntu 24.04 LTS viene fornito con l'ultima versione del kernel Linux, versione 6.8, e include tutti i progressi introdotti nelle tre versioni provvisorie precedenti della distribuzione. Dal lato degli sviluppatori, include Python 3.12, Ruby 3.2, PHP 8.3, Go 1.22 e, forse in modo più notevole, in questi trimestri, .NET 8. .NET 8 sarà completamente supportato su Ubuntu 24.04 LTS (e 22.04 LTS) per l'intero ciclo di vita. , Canonical dice Completo per entrambe le versioni.

“Questa è la prima volta che una versione .NET è disponibile dal primo giorno nei feed ufficiali di Ubuntu.” dice Richard Lander di Microsoft. “Microsoft e Canonical collaborano per fornire servizio e supporto. A tal fine, Microsoft fornisce soluzioni di sicurezza e funzionali (tramite un canale privato) a Canonical prima del rilascio del Patch Tuesday, liberando tempo per creare e testare. Facciamo lo stesso per Red Hat . Il nostro obiettivo è fornire soluzioni .NET ovunque, contemporaneamente.”

Il termine supporto di 12 anni è un termine improprio, poiché Canonical si impegna a supportare Ubuntu 24.04 LTS con manutenzione gratuita e supporto di sicurezza per soli 5 anni. Quello UbuntuPro Questo abbonamento estende il supporto a 10 anni e gli abbonati possono acquistare altri due anni di supporto con un componente aggiuntivo legacy per raggiungere i 12 anni.

Puoi saperne di più su Ubuntu 24.04 LTS sul sito web di Ubuntu.