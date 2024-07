Samsung collabora con KRAFTON per produrre il telefono DARK AND DARKER MOBILE – Samsung International Newsroom

Gli ultimi smartphone Galaxy, inclusi Galaxy Z Fold6, Z Flip6 e Galaxy S24 Ultra, offrono esperienze di gioco ottimali per il nuovo gioco KRAFTON

La collaborazione include l'applicazione delle tecnologie avanzate di Vulkan e ray tracing, nonché il lavoro di ottimizzazione

Samsung Electronics ha annunciato oggi la sua collaborazione con KRAFTON per portare la migliore esperienza di gioco per DARK AND DARKER MOBILE sugli smartphone Galaxy.

“Questa collaborazione con KRAFTON consentirà agli utenti di smartphone Galaxy di vivere un’esperienza di gioco più profonda e coinvolgente giocando a DARK AND DARKER MOBILE”, ha affermato Jungwoo Kim, responsabile della ricerca e sviluppo della piattaforma di sistema presso la divisione Mobile eXperience di Samsung Electronics intendiamo continuare a fornire un ambiente di gioco migliore basato sulla cooperazione tecnica continua.”

Samsung e KRAFTON hanno collaborato per garantire che DARK AND DARKER MOBILE funzioni perfettamente sugli ultimi telefoni Galaxy pieghevoli, inclusi Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, che sono stati presentati a livello globale al Galaxy Unpacked 2024 il 10 luglio. Il nuovo titolo supporta inoltre la continuità dell'app, consentendo al gioco di continuare anche quando il Galaxy Z Fold6 è piegato e aperto, facilitando un'esperienza di gioco confortevole sul grande schermo del Galaxy Z Fold6.

La collaborazione ha unito l'esperienza di Samsung nella tecnologia grafica 3D Vulkan con la più recente tecnologia Unreal Engine di KRAFTON, ottenendo una grafica altamente realistica e coinvolgente. Inoltre, le due aziende hanno implementato tecnologie all'avanguardia come il “Ray Tracing” per garantire la migliore grafica sugli smartphone Galaxy, tra cui Galaxy Z Fold6 e Galaxy S24 Ultra. Inoltre, durante la riproduzione di DARK AND DARKER MOBILE sugli smartphone Galaxy, saranno supportati gli effetti sonori Dolby Atmos per migliorare l'esperienza di gioco degli utenti.

KRAFTON e Samsung offrono agli utenti coreani e di tutto il mondo l'opportunità di provare in anteprima DARK AND DARKER MOBILE sugli ultimi smartphone Galaxy. Giocando al gioco sul Galaxy Z Fold6, in offerta presso il Samsung Experience Store, gli utenti potranno sperimentare la prossima frontiera della grafica e dell'immersione in un gioco mobile.

“Il team di sviluppo ha lavorato per ottimizzare DARK AND DARKER MOBILE per gli ultimi smartphone Galaxy come Galaxy Z Fold 6 per replicare la sensazione di giocare a un gioco per console nel palmo delle tue mani, attraverso la collaborazione tecnica”, ha affermato Junseok Ahn, produttore esecutivo di Bluehole Studio supervisiona lo sviluppo di DARK AND DARKER MOBILE Con ​​Samsung Electronics, prevediamo di continuare questa stretta collaborazione con Samsung Electronics in futuro.