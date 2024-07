Il primo iPhone pieghevole potrebbe seguire il design del Galaxy Z Flip 6, ma non aspettatevi prima del 2026

Sembra probabile che prima o poi apparirà un iPhone (o un iPad pieghevole), ma quando? Un nuovo rapporto suggerisce che dovremo aspettare fino al 2026 per un dispositivo del genere, e quando arriverà sarà un pieghevole a conchiglia simile al Samsung Galaxy Z Flip 6.

Questo proviene da fonti con cui ho parlato l'informazione (attraverso Voci su MacSembra che Apple stia ora contattando i suoi partner della catena di fornitura per vedere chi potrebbe essere in grado di fornire i display pieghevoli necessari per iPhone Flip.

Non è esattamente chiaro il motivo per cui Apple dovrebbe intraprendere questa strada invece di optare per un telefono pieghevole a libro come il Samsung Galaxy Z Fold 6, ma è sicuramente l'opzione più economica. Il Galaxy Z Fold 6 ti costerà da $ 1.899 / £ 1.799 / AU $ 2.749, rispetto a $ 1.099,99 / £ 1.049 / AU $ 1.799 per Z Flip 6.

Le informazioni contenute nel rapporto indicano che i piani di Apple sono soggetti a modifiche e che Apple deve essere soddisfatta della qualità del dispositivo prima di lanciarlo. Tuttavia, sembra che al dispositivo pieghevole sia stato ora assegnato un nome in codice all'interno di Apple – V68 – che è uno dei passaggi chiave nello sviluppo del prodotto.

È atteso da tempo

Samsung ha lanciato due telefoni pieghevoli a luglio (Credito immagine: Samsung)

Una delle voci che abbiamo sentito sull'iPhone pieghevole è che Apple non è soddisfatta dell'effetto rughe sugli schermi dei dispositivi pieghevoli lanciati finora dalle aziende concorrenti. Anche se la tecnologia sta migliorando anno dopo anno, è ancora possibile vedere le rughe sugli schermi dei telefoni pieghevoli di oggi.

È stato anche riferito che Apple sta lavorando allo sviluppo di una tecnologia per schermi pieghevoli autorigeneranti, in modo che eventuali piccoli graffi o ammaccature possano essere riparati da soli. Tuttavia, probabilmente ci vorranno diversi anni prima che questo tipo di display venga rilasciato.

Apple non ha ancora confermato che sta lavorando alla produzione di un iPhone pieghevole, ma non ha potuto confermarlo fino a quando il prodotto non sarà stato effettivamente rivelato. Non c'è dubbio che studierà l'idea di produrre un dispositivo del genere e le indiscrezioni indicano che Apple potrebbe anche lavorare alla produzione di schermi pieghevoli per laptop.

Le informazioni suggeriscono inoltre che lo sviluppo di un iPhone standard richiede 24 mesi dall’inizio alla fine, e lo sviluppo di una versione pieghevole potrebbe richiedere più tempo, quindi potremmo aspettare fino al 2027 o più tardi affinché l’iPhone assuma una nuova forma. Nel frattempo, i produttori Android continuano a rilasciare telefoni pieghevoli a un ritmo costante e puoi scoprire cosa pensiamo dell'ultimo telefono pieghevole Samsung nella nostra recensione approfondita del Samsung Galaxy Z Fold 6.