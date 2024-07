Il Giappone e l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico si impegnano a rafforzare i legami di sicurezza nel contesto dell’ascesa della Cina

Venerdì il ministro degli Esteri giapponese Yoko Kamikawa ha concordato con gli stati membri dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) di approfondire la sicurezza e la cooperazione economica, con la Cina che cerca di aumentare la sua influenza nelle acque vicine attraverso un rafforzamento militare.

L’accordo tra il Giappone e l’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico arriva mentre le navi della guardia costiera cinese sono state recentemente accusate di impegnarsi ripetutamente in attività aggressive vicino alle secche contese nel Mar Cinese Meridionale, ricco di risorse.

Le tensioni sono aumentate nelle acque, soprattutto da quando le navi cinesi si sono scontrate con diversi gommoni filippini a giugno, provocando la perdita di un dito di un soldato filippino. Le navi cinesi usarono anche cannoni ad acqua contro le navi filippine.

Una foto scattata il 25 luglio 2024 mostra la sede della riunione dei ministri degli Esteri dell'ASEAN a Vientiane, Laos. (kyodo)

Durante un incontro dei ministri degli Esteri del Giappone e dell’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico nella capitale del Laos, Vientiane, Kamikawa ha sottolineato l’importanza di realizzare una regione indo-pacifica libera e aperta, una visione sostenuta dal Giappone in quello che è visto come un tentativo di affrontare Cina.

Con la Cina che rivendica la sovranità su quasi tutto il mare, il governo guidato dal Partito Comunista al potere si è affrettato a costruire isole artificiali con infrastrutture militari nelle acque, sede di alcune delle rotte marittime più trafficate del mondo.

Venerdì, Kamikawa e i paesi dell’ASEAN hanno discusso una vasta gamma di questioni, tra cui la cooperazione sulla sicurezza informatica e sulle infrastrutture e la promozione del commercio regionale e degli scambi interpersonali, ha affermato il ministero degli Esteri giapponese.

Il Giappone mira a collaborare con l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico per formare 100.000 specialisti digitali altamente qualificati in settori come l'intelligenza artificiale nei prossimi cinque anni, ha affermato il suo ministero citando Kamikawa.

L'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN) comprende Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malesia, Myanmar, Filippine, Singapore, Tailandia e Vietnam. All'incontro di venerdì con il Giappone hanno partecipato i ministri degli Esteri di tutti gli Stati membri, ad eccezione del Myanmar, che è sotto il governo militare.

Al vertice di Tokyo di dicembre, che ha celebrato 50 anni di amicizia e cooperazione, il Giappone e l’ASEAN hanno riaffermato il loro impegno a rafforzare la sicurezza e i legami economici in risposta al contesto geopolitico sempre più pericoloso.

Per quanto riguarda la sicurezza, Kamikawa ha affermato all'ultimo incontro dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico che qualsiasi tentativo di modificare unilateralmente lo status quo con la forza è “inaccettabile” nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina e dello sviluppo di missili e armi nucleari da parte della Corea del Nord, secondo il ministero.

Nel corso della giornata, Kamikawa ha anche avuto colloqui separati con i rappresentanti dei paesi del Mekong: Cambogia, Laos, Myanmar, Tailandia e Vietnam.

Il Giappone considera la regione geopoliticamente importante e sta cercando di rafforzare la cooperazione con i paesi del bacino del Mekong, situati vicino alle due principali potenze regionali Cina e India, nonché alle rotte marittime vitali nel Mar Cinese Meridionale.

Sul fronte economico, la regione del Mekong e il Giappone coopereranno per “promuovere reti di catene di approvvigionamento resilienti e affidabili basate sui principi di trasparenza”, si legge in una dichiarazione rilasciata dopo il loro incontro, apparentemente pensando alla Cina.

Attualmente, la produzione di metalli di base, come quelli utilizzati nei veicoli elettrici, è concentrata in Cina e in pochi altri paesi, mentre la resilienza economica richiede la riduzione dei rischi attraverso la diversificazione e la riduzione dell’eccessiva dipendenza.

A Vientiane, Kamikawa venerdì ha avuto anche colloqui bilaterali con le sue controparti del Laos, che quest'anno presiede l'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico, e dell'Indonesia.

