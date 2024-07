Samsung potrebbe lanciare Z Fold 6 Slim il prossimo ottobre: ​​ecco cosa sappiamo

Recenti fughe di notizie hanno suggerito che il Samsung Galaxy Z Fold 6 Slim, a volte chiamato Ultra, potrebbe arrivare prima di quanto si pensasse inizialmente.

Le fughe di notizie provengono da una fonte nota, Universo di ghiaccio, che ha riferito su Weibo che il Galaxy Z Fold 6 Slim sarà lanciato insieme alla serie Samsung Galaxy Tab S10 ad ottobre. Il post menziona anche il Samsung W25, che si ritiene sia la versione cinese del Galaxy Z Fold 6 Slim.

(Credito immagine: Ice Universe @ Weibo)

Questa non è l'unica informazione che IceUniverse ha sul dispositivo, poiché il leaker ha anche menzionato che il nuovo dispositivo pieghevole avrà proporzioni di 19,5:9 in un post Weibo cancellato condiviso da Home page dell'ITQuesto rapporto è lo stesso del Galaxy S24 Ultra. Abbiamo un'idea anche delle dimensioni dei display grazie a The Elec, che ha riferito che il Fold 6 Slim avrà un display interno da 8 pollici e un display esterno da 6,5 ​​pollici.

(Credito immagine: Guida di Tom)

Questa non è la prima volta che sentiamo parlare di una potenziale data di rilascio per Z Fold 6 Slim. Analista di presentazione Ross Giovane Young inizialmente aveva dichiarato che il telefono sarebbe stato lanciato nel primo trimestre del 2025 insieme al Samsung Galaxy S25. Young ha anche affermato che il Galaxy Z Fold 6 Slim non avrà un digitalizzatore, il che rimuove la funzionalità della S Pen ma lo rende molto più sottile rispetto ad altri telefoni pieghevoli Samsung.

Una grande domanda a cui è necessario rispondere è quanto costerà il telefono. Ci sono state voci sul prossimo Galaxy Z Fold FE che sarà un'opzione più economica rispetto al Galaxy Z Fold 6 da $ 1.899. Tuttavia, i rapporti indicano che Samsung ha scartato il concetto. Idealmente, lo Slim sarebbe più costoso del modello di punta, anche se probabilmente dovrebbe sacrificare qualcosa di più del semplice supporto della S Pen.

Abbiamo due idee contrastanti su quando verrà lanciato il Galaxy Z Fold 6 Slim, ma non includerlo in Galaxy Unpacked rende un po' strano il lancio nel 2024. Per ora non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti da Samsung in merito al lancio.

Nel frattempo, abbiamo testato e recensito Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6 che aiuteranno a dare un'idea di cosa aspettarci dal Galaxy Z Flip 6 Slim.

