Come uscire da Microsoft Outlook

Se non hai intenzione di farlo Usa il tuo account di posta elettronica con Microsoft OutlookÈ meglio uscire dal tuo account in modo che altre persone non possano vedere i tuoi dati. Puoi farlo nelle versioni desktop, Web, Android, iPhone e iPad di Outlook. Ti mostreremo come.

Se utilizzi l’app desktop Outlook, tieni presente che la disconnessione dal tuo account di posta elettronica è diversa dalla disconnessione dall’account Microsoft che utilizzi per l’abbonamento a Office. In questa guida illustreremo come uscire dal tuo account e-mail ma non dal tuo account di abbonamento.

Per rimuovere il tuo account di posta elettronica dal desktop, avvia prima l’app Outlook sul tuo computer. Quindi, nell’angolo in alto a sinistra dell’app, tocca “un file”.

Dalla barra laterale sinistra, seleziona “informazioni”. Quindi, nel riquadro di destra, fai clic su Impostazioni account > Impostazioni account.

in finestra “Crea o apri un file di dati di Outlook” Che si apre, in basso, clicca “OK” per creare il file.

di nuovo nella finestra “Impostazioni dell’account” scegli la scheda “E-mail”. Quindi seleziona l’account e-mail da cui uscire e scegli “Rimozione”.

Individuare “sì” nel reclamo.

E questo è tutto. Outlook rimuoverà l’account di posta elettronica selezionato dall’applicazione. Se desideri utilizzare nuovamente questo account, dovrai farlo Aggiungilo di nuovo a Outlook.

Disconnettersi dalla versione Web di Outlook è facile come farlo su qualsiasi servizio online.

Per iniziare, apri il tuo browser web preferito ed esegui un file prospettive Luogo.

Nell’angolo in alto a destra di Outlook, tocca le tue iniziali o la tua immagine del profilo.

Nel menu del profilo che si apre, scegli “disconnessione”.

Outlook ti disconnetterà dal tuo account. Per accedere nuovamente alle tue e-mail, devi accedere nuovamente al tuo account con il tuo nome utente e password.

Per disconnettersi da un account di posta elettronica sul telefono cellulare, avviare prima l’app Outlook sul telefono. Quindi, nell’angolo in alto a sinistra dell’applicazione, fai clic sull’icona del tuo profilo.

Nell’angolo in basso a sinistra del menu che si apre, tocca “Impostazioni” (simbolo dell’ingranaggio).

in “Impostazioni” chi giura “account di posta” scegli l’account e-mail da cui uscire.

Scorri una pagina verso il basso “Informazioni account” che si apre in basso. Lì, fai clic su “eliminare l’account”.

Scegliere “Elimina” nel reclamo.

Outlook per dispositivi mobili ti disconnetterà dal tuo account di posta elettronica. Siete a posto.

Proprio in questo modo, puoi disconnetterti da un file gmailE il AmazonE il FacebookE il YoutubeE il discordiaE il Instagram anche i conti.

