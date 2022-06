Driver Nvidia e AMD per Windows 11 22H2 ora in prova

Windows 11 22H2 è terminato Microsoft ha annunciato ufficialmente che la build 22621 è RTM (rilascio del produttore). Questo è il primo aggiornamento importante del sistema operativo da quando è stato introdotto nell’ottobre 2021, ma non include molte nuove funzionalità o miglioramenti significativi.

Il marchio di Windows 11 versione 22H2 non è ancora noto, ma ora viene distribuito ai tester nel canale Anteprima di rilascio. Come ogni importante aggiornamento di Windows, anche Microsoft sta testando una nuova versione dell’architettura del driver grafico di Microsoft e sembra che si chiami WDDM 3.1.

I nuovi driver compatibili con WDDM 3.1 risolvono molti bug, includono il supporto per alcuni nuovi titoli e forniscono supporto per Windows 11 22H2. Il supporto dei driver è ovviamente vitale per chiunque desideri testare il nuovo sistema operativo e fornisce anche feedback alle aziende per risolvere eventuali problemi di prestazioni.

Come riportato di recente, Nvidia ha già rilasciato i driver WDDM 3.1 e Windows 11 22H2 pronti per i clienti aziendali. E ora l’azienda sta lavorando su driver GeForce incentrati sul consumatore con supporto dedicato per 22H2. Inoltre, i driver Nvidia trapelati includono anche il supporto per WDDM 3.1.

Vale la pena notare che il nuovo driver è trapelato online e non è stato rilasciato ufficialmente. Attualmente, le schede grafiche di livello consumer non hanno ufficialmente un supporto adeguato per Sun Valley 2, ma a causa di perdite di driver online, possiamo aspettarci che Nvidia rilasci driver di gioco compatibili entro poche settimane.

In un documento precedente, Microsoft ha confermato che sta accettando attivamente le applicazioni per i driver almeno fino al 5 settembre. Ciò significa che le aziende hanno abbastanza tempo per preparare i loro driver per la prossima versione di Windows 11.

Le unità WDDM 3.1 Ready di AMD

Nelle build di anteprima di Windows 11, il driver AMD 31.0.12000.20010 viene ora rilasciato con supporto WDDM 3.1. L’aggiornamento sembra migliorare le prestazioni delle GPU AMD nelle applicazioni OpenGL, secondo quanto riportato dai tester.

Il registro delle modifiche per il driver Nvidia o AMD non è attualmente disponibile.

Oltre a WDDM 3.1, la nuova versione di Windows 11 include una serie di modifiche, tra cui un nuovo task manager, funzionalità per Windows come la barra delle applicazioni e il menu Start, miglioramenti generali, animazioni più veloci, miglioramenti al menu contestuale, un nuovo supporto player per impostazione predefinita e altro ancora.