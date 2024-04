Sony afferma che la grafica di Stellar Blade che indica un linguaggio razzista non è stata intenzionale e verrà corretta

Sony afferma che rimuoverà la grafica di Stellar Blade che sembra fare riferimento ad insulti razzisti, sostenendo che l'inclusione della frase è stata “inavvertita”.

L'arte, che sembra combinare due elementi visivi in ​​un'unica affermazione, è stata scoperta durante il processo di revisione. Può essere visto nello screenshot qui sotto.

Credito immagine: IGN

In Stellar Blade, “R Shop” si riferisce a Roxanne, uno degli intermediari di informazioni del gioco. Nel frattempo, i graffiti “duri” possono essere trovati in numerose aree del gioco. In una dichiarazione rilasciata a IGN, PlayStation ha affermato che lo sviluppatore Shift Up non aveva intenzione di creare artwork offensivi e ha promesso di rimuoverli come parte della patch del primo giorno per Stellar Blade.

“Posizionare due immagini troppo vicine l'una all'altra in Stellar Blade ha prodotto un'affermazione involontaria e discutibile”, ha affermato PlayStation in una nota. “Shift Up non aveva intenzione di creare artwork offensivi e sostituirà i graffiti nella patch del day one.”

Mentre Shift Up è lo sviluppatore di Stellar Blade, Sony Interactive Entertainment ne è l'editore. IGN ha chiesto a Sony se ci fossero piani per rimuovere anche la grafica dal disco, e un rappresentante di PlayStation ha ribadito che “dovrebbe essere rimossa per tutti gli utenti nell'aggiornamento del primo giorno”.

L'uscita di Stellar Blade è prevista per il 26 aprile su PlayStation 5. Puoi leggere la nostra recensione completa qui.

Kat Bailey è la direttrice delle notizie di IGN e co-conduttrice di Nintendo Voice Chat. Hai qualche consiglio? Inviale un messaggio diretto a @the_katbot.