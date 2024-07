Sei studenti furono spediti sulla “luna” nelle viscere del San Gottardo

André-Marie Dussault



Locarno



Una missione di quindici giorni sulla Luna, ma in Ticino, nel massiccio del San Gottardo. Questo è ciò che hanno fatto i sei giovani astronauti nella missione Asclepius 4 tra l'8 e il 23 luglio. Isolati da ogni contatto esterno, simulavano la vita su una base lunare nel cuore della montagna.

Il progetto è stato creato da un gruppo di studenti dell'École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) e, oltre a valutare le capacità dei partecipanti, è servito come piattaforma per i ricercatori per testare protocolli e prototipi (come diversi tipi di rover e robot da esplorazione), con lo scopo di svolgere vere e proprie missioni.