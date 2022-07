DNF Duel Review – Dungeon Fighting al suo meglio – TENDENZA DI GIOCO

DNF Duel è l’ultima versione del gioco di combattimento 2.5D della serie Dungeon Fighter di Neople degli sviluppatori Eighting, Neople e Arc System Works. Coloro che hanno giocato ai giochi di Arc System Works, in particolare alla serie Guilty Gear, possono riconoscere le somiglianze tra quei giochi e i duelli principalmente attraverso il loro stile artistico, il design dei personaggi, la struttura del combattimento e l’estetica generale. Tuttavia, i giochi non sono così simili come potresti pensare, dato che DNF Duel è ambientato nella serie MMO di Dungeon Fighter Online di Neople e come tale ha le sue tradizioni, storie e personaggi unici. Anche i personaggi del gioco sono ben progettati e le poche fasi, inclusi i loro sfondi, sono ben realizzate, dinamiche e realistiche.

Tuttavia, il gameplay è l’aspetto migliore del gioco. I giocatori hanno 16 personaggi tra cui scegliere, che vanno da battitori pesanti, combattenti equilibrati, zone di tiro e altro ancora. I giocatori possono utilizzare le mosse standard dei giochi di combattimento come correre, bloccare, attacchi standard, rotolare, prendere, saltare, dribbling e altro ancora.

Inoltre, tutti gli attacchi del gioco sono classificati in un layout a quattro pulsanti di Debole, Medio, Abilità e Magia. Mentre gli attacchi deboli e medi sono esattamente quello che sembrano, gli attacchi abilità sono attacchi speciali manovrabili e stilizzati che infliggono gravi danni all’avversario. Inoltre, gli attacchi speciali possono essere facilmente collegati tra loro per eseguire una miriade di combinazioni. Al contrario, gli attacchi magici sono più dettagliati e possono includere proiettili pesanti come bombe nucleari letterali, teletrasporto e altro. Come al solito nei giochi di combattimento, ogni attacco magico utilizza l’indicatore di mana del giocatore in base alla quantità di danno che infligge. Poi c’è “Awakening”, una meccanica diversa da quelle che ho visto personalmente in un picchiaduro 2D.

Una volta che la salute del personaggio raggiunge il 30%, Awakening inizia e fornisce abilità e benefici aggiuntivi a seconda del personaggio. Ad esempio, il lanciatore ottiene più danni in questa modalità mentre il Berserker guadagna salute con ogni colpo che subisce. Infine, se cronometrato correttamente, il giocatore sveglio potrà anche usare il Super che è il suo ultimo attacco che si vede in ogni gioco di combattimento e presenta scene altamente animate e molto elaborate. Il mio unico problema con il gameplay di DNF in generale è che il combattimento, nonostante il suo alto coinvolgimento, non è così approfondito come altri titoli per sviluppatori perché manca di alcune meccaniche come il doppio salto o la massa d’aria e le combo del gioco pur essendo una flessibilità molto limitata per ogni personaggio.

Oltre a questo, il gioco offre tutte le modalità di gioco che ogni fanatico dei giochi di combattimento potrebbe desiderare, come la modalità arcade standard, la modalità sopravvivenza brutale e la modalità allenamento, che mi sono davvero piaciute e ho passato ore a cercare di impararle tutte e personaggio meglio adattato al sistema di combattimento. Per quanto riguarda la modalità online, sono felice di segnalare che mi sono trovato bene con le lobby e le partite, grazie al codice di annullamento della rete. Poi c’è la mia modalità preferita, la modalità storia. Sebbene la narrazione in DNF Duel sia poco brillante e, certamente, uno stampino, i personaggi mostrano bene i loro personaggi e la modalità si riconnette e il glossario di gioco consente ai nuovi giocatori di comprendere la tradizione della serie.

Nel complesso, DNF Duel riesce a essere un gioco di combattimento fantastico e divertente con animazioni straordinarie, splendidi modelli di personaggi e combattimenti corpo a corpo anche se ha una meccanica meno sportiva rispetto ad altri titoli per sviluppatori.





READ La Direzione Sicurezza interviene in linea nel caso di “presunti abusi” del poliziotto di Agadir Anche se ti senti un osso, DNF Duel riesce comunque a essere un gioco di combattimento 2D molto divertente tra i tanti giochi rilasciati quest’anno. –Abdul Saad

Abdel Saad è un giocatore accanito e fanatico del computer. Scrive da quattro anni di notizie, recensioni, anteprime e altro su più siti di giochi. Quando non scrive o gioca all’ultimo JRPG, può essere trovato nei suoi giochi di programmazione o scherzare con qualcosa di elettrico.