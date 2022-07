Microsoft inizia a preparare l’aggiornamento delle funzionalità di Windows 10 22H2 per il rilascio pubblico

La versione 22H2 di Windows 10 è stata confermata ufficiosamente da Microsoft. Questo potrebbe essere il prossimo aggiornamento delle funzionalità per il sistema operativo e inizierà a essere distribuito ai consumatori tra un paio di mesi, secondo i riferimenti individuati nell’ultimo aggiornamento opzionale (KB5015684) rilasciato per il sistema operativo.

Come riportato all’inizio di quest’anno, il clamore è stato intorno a Windows 11 e le voci su Windows 12 stanno già iniziando a fare notizia, ma l’azienda non si è completamente dimenticata di Windows 10. Il vecchio sistema operativo rimane supportato e avrà il suo. Aggiornamento delle funzionalità in autunno.

Windows 10 KB5015684, apparso oggi nel programma Windows Insider, sta passando silenziosamente la versione del sistema operativo a “22H2” da “21H2”. Come puoi vedere nello screenshot qui sotto, Windows 10 Build 19045 è stato individuato anche nella schermata Informazioni nella pagina Impostazioni di Windows.

Nei nostri test, non siamo stati in grado di identificare differenze evidenti tra Windows 10 21H2 e Windows 10 22H2. Sembra che il nuovo aggiornamento sarà un altro aggiornamento minore e verrà implementato tramite un pacchetto di abilitazione che non fa importanti introduzioni al fronte dei consumatori.

Funzionari Microsoft in precedenza hanno affermato che gli aggiornamenti del pacchetto di abilitazione verranno forniti solo con un “set di funzionalità con ambito” e questi aggiornamenti sono simili agli aggiornamenti cumulativi mensili, il che significa essenzialmente che Windows 10 22H2 sarà abilitato con un clic di un interruttore entro la fine dell’anno.

In altre parole, se stai utilizzando Windows 10 versione 2004 o successiva, sarai in grado di eseguire l’aggiornamento alla versione 22H2 in pochissimo tempo con un processo di installazione straordinariamente rapido. Questo perché tutte le funzionalità 22H2 sono già nascoste negli ultimi aggiornamenti cumulativi e gli aggiornamenti delle funzionalità rilasciati dopo la versione (v2004) condividono essenzialmente la stessa infrastruttura del sistema operativo.

Al momento non è disponibile un registro delle modifiche per la versione 22H2, ma si concentrerà sulla produttività e sulla sicurezza, il che significa che molte delle modifiche saranno correlate agli utenti aziendali o aziendali. I consumatori possono aspettarsi correzioni di bug minori, migliori funzionalità di sicurezza e miglioramenti generali.

Quali sono le prospettive per Windows

Windows 11 riceverà il suo primo importante aggiornamento delle funzionalità chiamato Sun Valley 2 alias versione 22H2 entro la fine dell’anno. L’aggiornamento è impostato per ripristinare il supporto e l’ottimizzazione del trascinamento della selezione Avvia Impostazioni di personalizzazionee altro ancora.

Si dice che Microsoft abbia annullato Windows 11 versione 23H2 E la prossima versione principale potrebbe essere Windows 12 nel 2024. Questo perché l’azienda sta esplorando una nuova strategia poiché prevede di rilasciare nuove versioni di Windows ogni tre anni, con aggiornamenti delle funzionalità più piccoli per le versioni esistenti.

Windows 11 continuerà a ricevere nuove funzionalità nei prossimi anni. ad un certo punto. Windows 12 apparirà con importanti modifiche. Se l’azienda segue la stessa strategia, puoi aspettarti Windows 13 anche nei prossimi 10 anni.