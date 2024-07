Perdite sulle dimensioni di Google Pixel 9 Pro XL rispetto a Pixel 8 Pro

Riassunto lungo Si prevede che Pixel 9 Pro XL avrà all'incirca le stesse dimensioni del vecchio Pixel 8 Pro

Quei bordi davvero squadrati possono far sembrare il Pixel 9 Pro XL molto più spesso in confronto.

La gamma di smartphone di Google sta cambiando, in più di un modo. Tra poche settimane, Pixel 9 debutterà non solo insieme al prossimo Pixel pieghevole, ma anche altri due modelli Pixel 9: Pro e Pro XL. Google non utilizza il marchio XL dai tempi del Pixel 4 e non abbiamo mai visto le opzioni XL e Pro contemporaneamente. Con Pixel 9 Pro XL che promette di essere letteralmente un grosso problema, siamo sempre ansiosi di dare un'altra occhiata a questo dispositivo e un video comparativo appena pubblicato ci offre l'ultima anteprima pratica.

Questa volta diamo uno sguardo al Pixel 9 Pro XL insieme al Pixel 8 Pro dell'anno scorso. Se hai la sensazione di vivere un'esperienza passata, non ti biasimiamo, poiché questo video TikTok di pixo_unpacking (attraverso Dalle 9 alle 5 Google) segue la loro precedente esperienza lavorativa; Due settimane fa hanno condiviso il confronto tra Pixel 9 Pro XL e Pixel 9, oltre a confrontarlo con il Samsung Galaxy S24 Ultra. Ma con il Pro XL destinato a sostituire il vecchio Pro come opzione più grande quest'anno, siamo molto lieti di ottenere finalmente questo confronto diretto.

Osservando queste due generazioni di dispositivi fianco a fianco in questo modo, la continuità del linguaggio di design di Google, pur non avendo paura di ripensare radicalmente i dettagli, è molto chiara. I bordi curvi dell'8 Pro contrastano con i bordi netti e piatti del 9 Pro XL, che culminano in una prominente panoramica della fotocamera. Sono di dimensioni così identiche che (in assenza di contesto) potremmo facilmente credere che l'uno fosse il prototipo dell'altro. READ Caratteristiche di Forge: 5 luglio 2023 | Ciao

Se ti piacciono davvero i telefoni grandi, potresti essere un po' deluso dal fatto che Google non abbia adottato l'XL come licenza per spingersi nel territorio dei tablet (non è per questo che è stato progettato il nuovo Fold?), ma per i fan esistenti del Pixel 8 Pro, sembra che soddisferà esattamente gli stessi desideri.

