Warner Bros. Games acquisisce gli sviluppatori di MultiVersus

Acquisizione della Warner Bros Giochi su Player First Games, sviluppatore del nuovo gioco di combattimento free-to-play “MultiVersus” della società di videogiochi di proprietà della Warner Bros.. Scoperta.

Secondo WBD, Player First Games rimarrà sotto la gestione dei co-fondatori Tony Huynh, presidente di Player First Games, e Chris White, chief technology officer, e riporterà ora a Carlos Barbosa, vicepresidente e capo dello studio Warner Bros. Giochi San Diego.

MultiVersus è sviluppato da Player First Games in collaborazione con Warner Bros. Games San Diego, che fornisce supporto diretto alla produzione e alla gestione, presenta un elenco sempre crescente di personaggi popolari basati sui franchise della Warner Bros.. Scoperta. Il gioco è stato lanciato ampiamente il 28 maggio ed è ora disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series

L'acquisizione arriva dopo mesi di licenziamenti e chiusure di studi in tutto il settore dei giochi, con aziende tra cui Xbox di Microsoft, PlayStation di Sony, EA, Take-Two Interactive, Riot Games e altre colpite.

David Haddad, presidente della Warner Bros., ha dichiarato: Games, affermando: “Abbiamo lavorato con Player First Games per diversi anni per creare e lanciare MultiVersus, e siamo molto entusiasti di dare il benvenuto a questo talentuoso team in Warner Bros. Games. Il team brillante e creativo di Player First Games si aggiunge al nostro complesso capacità di sviluppo”.

“Il nostro team è entusiasta di unirsi alla famiglia Warner Bros. Games e riteniamo che sarà fantastico per MultiVersus in generale”, ha aggiunto Huynh. “Stiamo lavorando per rendere l'esperienza di gioco MultiVersus la migliore che sia mai stata, unendo il nostro sviluppo collaborare con l’editore è la soluzione perfetta per i giocatori.