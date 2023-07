Annunciati ufficialmente i dettagli della prima stagione di Diablo 4, il Battle Pass e la data di uscita

Gli sviluppatori di Diablo 4, Blizzard, hanno annunciato ufficialmente che lanceranno la Stagione 1 alla fine di questo mese. Con l’inizio della nuova stagione, il gioco di ruolo d’azione ha in programma di ravvivare il gameplay e ha rivelato tutte le informazioni necessarie affinché i vagabondi interessati si preparino. Quindi, continua a leggere per scoprire cosa ha preparato Diablo 4 Stagione 1 per tutti.

attraverso il Il portale di notizie ufficiale di BlizzardGli sviluppatori hanno annunciato il tema della prima stagione di Diablo 4. La prima stagione di Diablo 4 inizia il 20 luglio 2023 10:00 PDT. di nome stagione maliziosa, porta una nuova trama, in cui il Viandante indaga su un misterioso fenomeno con Cormond, un ex prete della Cattedrale della Luce. Conrad insegnerà al viandante a catturare e imbrigliare cuori maligniun nuovo elemento.

Nella prima stagione, i giocatori sconfiggeranno nemici potenti e corrotti per imbrigliare i cuori malevoli. Un totale di 32 cuori maligni in quattro categorie appariranno nel santuario. Ciascuno di questi cuori maligni fornirà ricompense nuove e uniche. La stagione 1 di Diablo 4 introdurrà anche un posto chiamato tunnel dannoso. Questo è il Un dungeon molto rigiocabile Pieno di nemici da sconfiggere. Questo dungeon ospita anche il nuovo boss, Consumatore Farshan.

Diablo 4: sistema di personaggi stagionali

Con l’inizio della Stagione 1, gli sviluppatori di Diablo 4 hanno anche condiviso come funzionerà il nuovo sistema di personaggi stagionali. Per partecipare alle stagioni, un nuovo personaggio e una campagna completata su uno Il mondo eterno o stagionale È obbligatorio. I personaggi stagionali inizieranno il gioco con:

Opzione per saltare la campagna.

Il tuo operatore è immediatamente disponibile.

Tutti gli Altari di Lilith scoperti in precedenza e la loro Fama corrispondente sono sbloccati.

Tutte le aree precedentemente scoperte sulla mappa hanno rivelato la loro fama corrispondente.

Una volta completata una stagione, il personaggio e la sua progressione verranno trasferiti nel mondo eterno.

Diablo 4 Stagione 1 porta anche il Battle Pass

Con l’inizio della nuova stagione, il gioco introduce anche il suo primo Battle Pass. Inizierà il 20 luglio alle 10:00 PDT. Sarà presente il passaggio di battaglia Novanta stratiE Ventisette strati liberiE Sessantatré strati distinti. I giocatori possono guadagnare Benedizioni ardenti Dai livelli gratuiti, possono essere utilizzati Le benedizioni della stagione. Questi ti forniscono bonus per guadagnare esperienza, oro o oggetti. Questi bonus dureranno fino alla stagione maliziosa.

Per completare i livelli, il viaggio stagionale è suddiviso in capitoli. Ciascuno di questi capitoli contiene missioni che devono essere completate e il completamento di ciascuna offre ai giocatori vantaggi. I regali vengono usati per scalare gli strati del Battle Pass.