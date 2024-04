5 giochi come Diablo per altre avventure nei sotterranei

Entrando nei mondi delle avventure di dungeon crawling, i giocatori sono alla ricerca di giochi come Diablo dopo essersi immersi nella sua ultima versione, Diablo 4.

La serie, iniziata nel 1997, ha rivoluzionato il panorama dei giochi, lasciando un'eredità duratura che continua ad affascinare i giocatori. Il gioco di ruolo di Blizzard, insieme al suo seguito, rimane l'apice del genere, molto rispettato per la sua atmosfera oscura, il gameplay intenso e la forte personalizzazione dei personaggi.

Credito: Activision Blizzard

Con la sua fusione di dinamiche di gioco di ruolo e meccaniche di hack-and-slash, Diablo immerge i giocatori in un mondo fantasy oscuro brulicante di demoni, mostri e orrori sconosciuti.

I sistemi di raccolta del bottino e di progressione dei personaggi caratteristici della serie hanno guadagnato un seguito dedicato all'interno della comunità dei giochi di ruolo e sono ulteriormente arricchiti dalla sua complessa storia e tradizione.

Man mano che la serie guadagnava maggiore popolarità, molti giochi adattarono il loro design dai suoi elementi di base, incorporando temi e caratteristiche simili. Approfondiamo la nostra lista di giochi come Diablo e scopriamo le gemme che attendono gli avventurieri appassionati.

Un elenco di giochi come Diablo che entusiasmeranno i fan dei giochi di ruolo

Ade

Rilasciato nel 2020, Hades combina il fascino della mitologia greca con elementi di gioco di ruolo simil-canaglia. Sebbene la sua progressione sia diversa dai tradizionali giochi di ruolo, il combattimento dall'alto verso il basso ha una forte risonanza con i fan di Diablo.

Credito: Activision Blizzard

Esplorando dungeon dinamici nel profondo del mondo sotterraneo, i giocatori troveranno un'accattivante miscela di strategia e combattimento implacabile.

È possibile accedere a questo gioco su più piattaforme, incluse Serie Xbox, PlayStation 4 e 5, NintendoInterruttoreE vapore.

Porta di Baldur 3

Credito: Larian Studios

A prima vista, Baldur's Gate 3 e Diablo condividono molte somiglianze. Entrambi sono giochi di ruolo ambientati in mondi fantastici brulicanti di creature mitiche e presentati da un punto di vista isometrico.

Credito: spostati verso l'alto

Baldur's Gate 3 è ambientato migliaia di anni dopo gli eventi dei suoi predecessori e fornisce il punto di ingresso perfetto per i giocatori che desiderano immergersi in una storia fantasy su cui possono influenzare.

Questo gioco ha debuttato nel 2023 e può essere giocato Xbox Serie X|S, PlayStation 5E vapore.

Nuovo amore Chaospani

Credito: Echo Software

Warhammer Chaosbane immerge i giocatori nel vasto mondo di Warhammer, offrendo una scelta di cinque classi distinte per affrontare orde di nemici da soli o in cooperativa con un massimo di tre amici, una caratteristica che ricorda giochi come Diablo.

Credito: Activision Blizzard

Questo gioco di ruolo sfida i giocatori a discernere strategicamente i punti deboli dei boss in modi complessi e coinvolgenti con il suo sistema di combattimento.

Chaosbane è stato rilasciato nel 2019 ed è giocabile Xbox One, PlayStation 4E vapore.

Vittorio Fran

Credito: Giochi Haemimont

Victor Fran si avventura in un mondo di orrore soprannaturale, offrendo ai giocatori un vasto arsenale di armi e incantesimi da scatenare sui propri nemici.

Il suo gameplay ricco di azione e lo sviluppo del personaggio personalizzabile sono simili alle battaglie piene di adrenalina della serie Diablo.

Partecipa ad avventure cooperative e goditi il ​​brivido del caos ammazza-mostri in questo gioco disponibile su Xbox One, PlayStation 4, NintendoInterruttoreE vapore.

Percorso dell'esilio

Credito: giochi di attrezzature per la macinazione

Dalla sua uscita nel 2013, Path of Exile è stato un gioco di ruolo free-to-play che si rifà a classici come Diablo.

Offre un'esperienza di gioco di ruolo d'azione free-to-play con contenuti estesi e rigiocabilità in sette classi uniche.

Il gioco offre una grande rigiocabilità e un vasto mondo pieno di contenuti, soddisfacendo un'ampia gamma di preferenze e livelli di abilità dei giocatori.

È disponibile su Xbox One, PlayStation 4E vapore.

