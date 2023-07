Apple ha aggiornato oggi la sua app di riconoscimento musicale Shazam per consentirle di riconoscere e riconoscere i brani riprodotti in app di terze parti come TikTok, Instagram e YouTube.



Secondo Apple, gli utenti possono aprire Shazam, toccare il pulsante blu e tornare all’app che era in uso per vedere cosa sta riproducendo. Shazam attiva il microfono dell’iPhone per ascoltare la canzone e può ascoltarla mentre utilizza l’altra app. Dopo alcuni secondi, la canzone verrà selezionata e tornando a Shazam visualizzerà il nome e le informazioni della canzone.

È più semplice utilizzare la funzione di riconoscimento del brano integrata nel Centro di controllo di ‌iPhone‌ per identificare il brano. Con Song Recognition, puoi aprire un’app come YouTube, riprodurre un brano, scorrere fino a Control Center e toccare l’icona Song Recognition per selezionare cosa sta riproducendo.

L’utilizzo di questo metodo non richiede di uscire dall’app YouTube. Dopo aver selezionato un brano, viene visualizzato come notifica o nell’Isola dinamica e puoi toccare l’app Shazam per ottenere maggiori informazioni.

La selezione di un brano con Shazam lo aggiunge alla tua playlist Shazam in Apple Music in modo da poterlo ascoltare nella sua interezza in un secondo momento. Per coloro che non hanno Apple Music, l’app Shazam tiene traccia anche dei tuoi Shazam più recenti.

Shazam può essere scaricato gratuitamente dall’App Store. [Direct Link]