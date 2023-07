Ballman Khapalova rinnova la casa “parsimoniosa e pratica” di New York

Lo studio di architettura Ballman Khapalova ha ristrutturato una fattoria degli anni ’80 a Saugerties, New York, per renderla una casa contemporanea con vista ingrandita sul paesaggio circostante.

Balmain Khabalova La Pine Lane House è stata ampliata di 300 piedi quadrati e sono stati aggiunti un tetto fisso in acciaio, un rivestimento esterno in legno e un ponte esterno.

“Poiché il design della casa originale è così economico, volevamo che la ristrutturazione fosse frugale e funzionale in egual misura, aggiungendo un ulteriore livello di valore, bellezza e comfort che non c’era nell’originale”, i fondatori dello studio Dasha Khapalova e Peter Balmain ha detto a Design.

L’obiettivo del progetto, hanno spiegato Khapalova e Balmain, era quello di “prendere una fattoria tradizionale tradizionale e trasformarla in qualcosa di fresco e contemporaneo, su misura per una giovane famiglia e le sue esigenze”.

Lo studio ha conservato la maggior parte delle aperture delle finestre esistenti e ne ha aggiunte alcune per aumentare la luce naturale della casa e offrire una vista sul paesaggio circostante.

“Mentre la casa esistente è un tipo che si trova in tutto il mondo e raramente ha alcun collegamento con il sito, volevamo che la ristrutturazione fosse intrinsecamente legata al suo ambiente specifico”, hanno affermato Khabalova e Balmain.

“Abbiamo posizionato strategicamente nuove finestre per aumentare la luce e la vista all’interno di ogni spazio, rendendo l’esperienza di vita domestica più in linea con il sito.”

Due camere da letto esistenti nella casa sono state unite per creare una suite matrimoniale con un angolo ufficio.

Un’estensione della casa espande la cucina a pianta aperta, la sala da pranzo e lo spazio abitativo, che si apre su un ponte di legno rialzato. I gradini conducono a un ponte di basso livello con una vasca idromassaggio circolare posta sotto un baldacchino.

“La vasca idromassaggio circolare fornisce una finitura superficiale pur mantenendo una visione profonda dell’intera proprietà, conferendo una qualità scultorea inaspettata al volume dell’edificio altrimenti semplice”, ha affermato lo studio.

I mobili in legno su misura sono stati progettati per la casa, compresi i mobili della cucina, una scrivania in ufficio e un letto autoportante con contenitore integrato.

Progettato per fungere anche da divisorio, il letto separa la zona notte della camera da letto dalla zona spogliatoio.

“Gli scaffali integrati sono stati creati per ospitare una varietà di oggetti di dimensioni diverse a seconda degli spazi che servono e per interagire visivamente con le finestre e l’organizzazione spaziale complessiva della casa”, hanno detto Khapalova e Ballman.

Hanno aggiunto: “Il letto è stato progettato appositamente per la stanza, posizionato direttamente davanti alla grande finestra per aumentare la sensazione di connessione con l’esterno”. “L’obiettivo era creare qualcosa di molto comodo che aiutasse anche a mantenere pulita la stanza.”

Durante la progettazione della ristrutturazione della casa, Ballman Khapalova ha creato una serie di dipinti come rappresentazioni astratte delle planimetrie. Lo studio ha tradotto uno di questi pannelli in un modello di piastrelle per il paraschizzi della cucina.

Fotografia di Ballman Khapalova.