Non ancora morto: WD lancia i nuovi dischi rigidi esterni da 2,5 pollici e 6TB

La stragrande maggioranza dei laptop oggi utilizza unità a stato solido, motivo per cui lo sviluppo di nuovi dischi rigidi da 2,5 pollici ad alta capacità è stato interrotto. O meglio quello appena lui ha. Sembra che il formato da 2,5 pollici abbia una durata leggermente più lunga, dato che Western Digital ha rilasciato oggi una serie di nuovi prodotti di archiviazione esterna basati su un nuovo disco rigido da 2,5 pollici da 6 TB ad alta capacità.

Il nuovo disco rotante da 6TB di WD viene utilizzato per fornire versioni aggiornate dei prodotti di archiviazione portatile My Passport, Black P10 e G-DRIVE ArmorATD dell'azienda. Tuttavia, vale la pena notare che WD non vende l'unità da 2,5 pollici autonomamente, almeno non ancora, quindi per ora è interamente riservata all'uso in dispositivi di archiviazione esterni.

Pertanto, WD non pubblica molto sul disco rigido da 6TB stesso. La velocità di lettura massima per questi prodotti è di 130 MB/s – la stessa della velocità esterna trovata in WD – e le prestazioni di scrittura non sono menzionate.

Vale la pena notare che tutti questi dispositivi da 6TB sono più spessi delle loro attuali controparti da 5TB, il che suggerisce fortemente che WD abbia aumentato la sua capacità di archiviazione non migliorando la densità dello spazio, ma aggiungendo un altro piatto alla sua attuale piattaforma. Ciò, a sua volta, aiuterebbe a spiegare perché queste nuove unità vengono utilizzate nei prodotti di archiviazione esterna, poiché le unità da 2,5 pollici da 5 TB di WD hanno già uno spessore di 15 mm, lo spessore standard più elevato per un fattore di forma da 2,5 pollici, e non sono già compatibili. con una serie di altri dispositivi. Un bel po' sui dispositivi mobili. Le unità esterne, a loro volta, sono l'unico posto in cui possono adattarsi unità da 2,5 pollici più spesse.

Le specifiche di WD ignorano anche se queste unità siano basate sulla tecnologia di registrazione magnetica (SMR). L'azienda utilizzava già SMR per unità da 5 TB per raggiungere la densità di archiviazione necessaria, quindi sembra molto probabile che continui a utilizzare SMR per unità da 6 TB. Questo è probabilmente il motivo per cui l'azienda non pubblica le specifiche sulle prestazioni di scrittura per le unità, poiché nei nostri test abbiamo visto che le unità SMR raggiungono i 10 MB/s quando l'unità deve riscrivere i dati.

A seconda del modello di unità specifico, tutte le unità di archiviazione esterne utilizzano un connettore USB-C o l'attraente connettore USB Micro-B 3.0. Anche se indipendentemente dal connettore fisico utilizzato, tutte le unità dispongono di un'interfaccia USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), che è più che adeguata date le velocità di trasferimento fisicamente limitate delle unità.

Per concludere, secondo WD, le nuove unità saranno immediatamente disponibili al dettaglio. Sia WD My Passport Ultra che WD My Passport Ultra sono venduti per Mac con una porta USB-C $ 199,99; WD My Passport e WD My Passport per Mac lo sono $ 179,99; Il WD My Passport funziona con USB-C costa $ 184,99; L'unità gaming WD_Black P10 incentrata sul gaming è in vendita $ 184,99SanDisk Professional G-Drive ArmorATD è $ 229,99. Tutte le unità di archiviazione esterne Western Digital sono coperte da una garanzia limitata di tre anni.