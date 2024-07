Può questa pianta estrema trasformare Marte in una seconda Terra?

La Terra è piena di specie incredibilmente resistenti in grado di resistere a condizioni estreme di temperatura, pressione, siccità, acidità, tossicità o persino radioattività. Forse l’esempio più famoso è il tardigrado, un organismo microscopico capace di sopravvivere nell’implacabile vuoto dello spazio. Tuttavia, questo vero serbatoio biologico deve affrontare la concorrenza delle piante, in particolare delle briofite, un gruppo che comprende quelle che comunemente chiamiamo alghe.

Queste creature sono note per la loro straordinaria resilienza a molti livelli. In assenza di acqua possono entrare in uno stato di ibernazione per poi svegliarsi come se nulla fosse accaduto quando le condizioni diventavano più adatte. Se il mercurio sale o scende velocemente, non preoccuparti! Possono tollerare cambiamenti di temperatura che sarebbero fatali per la maggior parte delle altre piante. È inoltre molto resistente a diversi agenti tossici: né i metalli pesanti né le radiazioni lo spaventano, grazie a meccanismi di disintossicazione e rigenerazione molto efficaci. Inoltre, sono in grado di nutrirsi anche in ambienti dove la maggior parte delle altre specie non riesce a trovare nemmeno la più piccola particella di materia prima, come superfici rocciose o terreni apparentemente sterili.

Grazie a questi superpoteri, questo antichissimo gruppo ha avuto un ruolo centrale nell'evoluzione della vita. Il contributo iniziale delle alghe ha cambiato radicalmente il clima e il ciclo dei nutrienti, consentendo a dozzine di altre specie di riprodursi in ambienti ex desertici per raggiungere l’enorme biodiversità che conosciamo oggi.

Estrema resistenza agli ambienti ostili

In un recente studio, i ricercatori cinesi si sono interessati ai limiti fisiologici di… Centricia caninervis. Questo tipo di muschio rende omaggio alle tradizioni dei suoi antenati preistorici, poiché vive ancora in ambienti estremamente ostili come i deserti della Cina, le aride steppe della Mongolia, le distese ghiacciate della Siberia… e persino l'Antartide. Sulla base di questa osservazione, i ricercatori si sono posti una domanda affascinante: Può questa pianta sopravvivere su Marte?

Per testare questa ipotesi, gli autori l'hanno spinta al limite con una serie di test estremamente difficili che avrebbero superato la maggior parte delle altre piante. Il primo riguarda la temperatura; I ricercatori lo hanno scoperto S. caninervis Può recuperare senza problemi dopo averlo superato Un mese a -196°C.

La pianta è anche in grado di resistere a massicce dosi di radiazioni. Quando furono somministrati 500 Gy, ovvero 100 volte la dose letale per un essere umano medio, entro due settimane, non solo la pianta morì, ma anche il suo metabolismo accelerò! Per arrivare alla LD50, che è la dose mortale per il 50% delle cavie, abbiamo dovuto alzarla a… 5000 GrigioÈ centinaia di volte superiore alla dose ricevuta dalle vittime di Hiroshima.

Da lì, i ricercatori hanno iniziato a creare piccole simulazioni delle condizioni marziane. Le piante sono state collocate in un ambiente con una temperatura di -60°C di notte e 20°C di giorno, che corrisponde alle condizioni prevalenti sulla superficie di Marte all'equatore. La composizione dell'atmosfera è stata modificata per corrispondere a quella di Marte, contenente il 95% di anidride carbonica, un po' di azoto e argon e alcune tracce di ossigeno, vapore acqueo e metano. Il tutto è stato posto sotto una pressione di circa 750 pascal, circa 130 volte inferiore alla pressione riscontrata sul pianeta blu. Infine, le piante sono state esposte a dosi relativamente elevate di radiazioni ultraviolette, poiché la sottile atmosfera del pianeta rosso non è in grado di filtrarle con la stessa efficacia della nostra.

Al termine dell’esperimento la sentenza era definitiva. Una volta posti in condizioni più idonee, gli esemplari essiccati riprendevano vita senza problemi dopo poche settimane. Le piante non disidratate hanno impiegato un po’ più di tempo per riprendersi, poiché il congelamento dell’acqua nelle celle tende a causare danni strutturali piuttosto significativi – ma sono anche uscite indenni da questa lunga tortura. Pertanto, i ricercatori hanno concluso che potrebbe eventualmente riprodursi su Marte… e persino… Aiutaci a renderlo abitabile!

Potenziale recuperatore?

Questo processo si chiama Bonifica, è già stato esplorato molte volte attraverso innumerevoli opere di fantascienza, nella letteratura, nel cinema e nei videogiochi. Chiaramente siamo ancora lontani dal livello di avanzamento tecnologico necessario per realizzare un simile progetto nel mondo reale – ma ciò non ha impedito ad alcuni di proporre metodi più o meno stravaganti. Ad esempio, Elon Musk ha fatto notizia nel 2019 quando ha proposto di far esplodere bombe nucleari ai poli del Pianeta Rosso per vaporizzare le sue calotte glaciali, rilasciando enormi quantità di vapore acqueo e anidride carbonica nell’atmosfera per avviare il processo.

La strategia presentata in questo studio è certamente molto meno stravagante, ma gli autori la pensano comunque così S. caninervis Piace ” Una promettente pianta pioniera per la colonizzazione di ambienti extraterrestri », a cominciare dal pianeta preferito del capo di SpaceX. ” Guardando al futuro, speriamo che questa promettente alga venga portata su Marte o sulla Luna per testare il potenziale di colonizzazione e crescita delle piante nello spazio. », Aggiungi autori.

Che questo scenario sia realistico o meno, questo esperimento mentale porta inevitabilmente ad altre domande importanti: se potessimo avviare il processo di riabilitazione su Marte, sarebbe legittimo farlo? Moralmente parlando, abbiamo il diritto di farlo? Questa è una domanda intrinsecamente filosofica e non si può dire che esista una buona risposta oggettiva. Ciò che è certo è che l’umanità non ha sempre avuto gli occhi lucidi riguardo all’impatto a lungo termine delle proprie azioni, e quindi sarebbe opportuno prendere le massime precauzioni prima di prendere una decisione del genere. Ma se mai la nostra specie decidesse di agire, l’impatto delle alghe sarebbe senza dubbio meno sinistro del massiccio bombardamento proposto da Musk!

Il testo dello studio è disponibile Qui.