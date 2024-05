Activision sta aprendo un nuovo studio incaricato di creare un franchise AAA basato sulla narrativa

Activision ha annunciato la formazione di Elsewhere Entertainment, un nuovo studio che si concentrerà sullo sviluppo di un “franchise AAA basato sulla narrativa e che definisce il genere”.

Elsewhere Entertainment con sede a Varsavia è il secondo studio polacco di Activision dopo Infinity Ward Polonia con sede a Cracovia. Finora lo studio ha lavorato dietro le quinte e questa è la sua prima rivelazione pubblica.

Quando Activision ha richiesto il logo dello studio o altre opere d'arte, ha inviato la definizione del dizionario altrove. Ma puoi vedere qualcosina sullo sfondo.

Secondo il post sul blog che rivela il nuovo studio, il team di Elsewhere Entertainment include “esperti di narrazione” che hanno precedentemente lavorato su franchise tra cui The Last of Us, Uncharted, The Witcher, Cyberpunk, Destiny, The Division e Far Cry. Attualmente sta reclutando sviluppatori nella speranza di creare una “esperienza di gioco moderna e di nuova generazione”, che IGN capisce non è un progetto correlato a Call of Duty.

Si sa poco del primo franchise di Elsewhere Entertainment, anche se il post afferma che lo studio spera di “creare un franchise con un'eredità duratura che risuoni ben oltre i giochi”. Ciò sembra indicare un franchise transmediale che cercherà di replicare il successo di The Last of Us e Fallout, o forse semplicemente di ottenere un proprio parco a tema.

Fino a questo punto, Activision è stata conosciuta principalmente per il suo lavoro sulla serie Call of Duty, con lo sviluppatore di Crash Bandicoot Toys for Bob che ha scelto di diventare indipendente dopo l'acquisizione di Xbox. Oltre ai giochi Crash Bandicoot, Activision Publishing ha rilasciato anche Sekiro: Shadows Die Twice e Destiny.

L'apertura di Elsewhere Entertainment si distingue in un settore scosso dai recenti licenziamenti. La settimana scorsa, Microsoft, la società madre di Activision Blizzard, ha chiuso diversi studi tra cui Tango Gameworks e Arkane Austin. Anche Activision Blizzard è stata colpita da licenziamenti nella prima parte del 2024, con Blizzard particolarmente colpita.

Non è chiaro quando verrà rilasciato il gioco Elsewhere Entertainment, anche se in base alle attuali tempistiche di sviluppo, probabilmente verrà rilasciato qualche anno dopo. Nel frattempo, Activision sembra si stia preparando a rivelare il prossimo gioco Call of Duty all'Xbox Showcase del mese prossimo, previsto per il 9 giugno.

