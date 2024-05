Quando Bill Gates predisse un calo nella produzione di iPod: “Buono quanto Apple è…”

L'iPod di Apple è stato utilizzato dagli amanti della musica sin dal suo lancio più di due decenni fa. Ma il fondatore di Microsoft Bill Gates aveva previsto il declino dell’iPod subito dopo il suo lancio. In un'intervista con un giornale tedesco nel 2005, Bill Gates ha parlato del successo dell'iPod di Apple, lanciato nel 2001. Poi ha detto: “Per quanto buona sia la Apple, non credo che il successo dell'iPod sia sostenibile in futuro”. il mondo.” Il lungo termine. Si possono fare paragoni con i computer: Apple era molto forte in questo ambito prima, con il Macintosh e la sua interfaccia grafica – come l'iPod di oggi – e poi ha perso terreno. Bill Gates, co-presidente della Bill & Melinda Gates Foundation, parla durante la conferenza CERAWeek 2024 di S&P Global a Houston, Texas. (Bloomberg)

Ha aggiunto: “Se mi chiedi quale dispositivo mobile sarà il primo nell'ascolto della musica, scommetterei sicuramente sul cellulare”.

Le previsioni di Bill Gates erano quasi accurate poiché gli smartphone hanno preso il posto degli iPod di Apple.

Ciò avviene mentre l'ex moglie di Bill Gates, Melinda French Gates, ha annunciato che si dimetterà dalla carica di co-presidente della Bill & Melinda Gates Foundation il mese prossimo. Ha affermato in una dichiarazione su X (ex Twitter) che questo è stato un “momento decisivo” per proteggere e promuovere i diritti delle donne a livello globale.

“Dopo un'attenta riflessione e considerazione, ho deciso di dimettermi dalla mia posizione di co-presidente della Fondazione Bill & Melinda Gates”, ha detto. “Il mio ultimo giorno alla Fondazione sarà il 7 giugno. Questa non è una mia decisione preso alla leggera. Sono estremamente orgoglioso del progetto di legge sulla fondazione che io e io abbiamo costruito insieme e dello straordinario lavoro che stiamo svolgendo per affrontare… La disuguaglianza nel mondo Ho a cuore profondamente il team della Fondazione, i nostri partner in tutto il mondo e tutti coloro che ne sono colpiti. il suo lavoro.

