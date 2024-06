NYT Strands Today – Suggerimenti, risposte e spangram per il 30 giugno

Hai bisogno di aiuto con il puzzle di corde di oggi? All'inizio può sembrare un po' difficile, ma puoi brillare come un diamante, amico mio. Tuttavia, se hai ancora difficoltà, abbiamo aggiunto di seguito i suggerimenti e le risposte a NYT Strands per il 30 giugno.

Come giocare a NYT Strands

Prima di arrivare al puzzle, ecco un breve riepilogo su come giocare a NYT Strands per i nuovi giocatori:

Usando il mouse o le dita (se stai utilizzando un touch screen), devi collegare le lettere sulla griglia per formare le parole. Puoi trascinare il mouse per collegare le lettere verticalmente, orizzontalmente o diagonalmente.

Cerca uno spangram o una parola chiave che ti aiuterà a comprendere meglio l'argomento Strands.

A parte Spangram, devi farlo Trova altre parole dell'argomento Nel puzzle, trovarlo tutto risolverà il puzzle.

Tuttavia, se desideri suggerimenti e trucchi dettagliati, consulta la nostra guida su come giocare a NYT Strands.

L'argomento di oggi per il New York Times

Come rivelato dal New York Times, l'argomento della serie Strands di oggi è: Taglia e colora.

Tutti gli spunti per l'argomento di oggi

Avviso spoiler n. 1: Anche se facciamo del nostro meglio per prestare attenzione, i suggerimenti riportati di seguito potrebbero parzialmente rovinare l'esperienza. Sei stato avvertito.

Ogni gioco di Strands ha uno Spangram che devi decifrare e il gioco di oggi non ha fatto eccezione.

Suggerimento per lo spangram di oggi – Pensa alle tue pietre preziose preferite.

Se hai compreso lo Spangram dal suggerimento precedente, scoprire le parole chiave sarà facile. Tuttavia, non voglio rovinartelo. Invece, ecco alcuni suggerimenti che potrebbero aiutarti:

Rami Suggerimento 1: pietra rossa

pietra rossa Discussioni di suggerimento 2: Quarzo viola

Mentre sei qui, dai un'occhiata ai suggerimenti e alle risposte di oggi sulla comunicazione NYT qui.

Se questi suggerimenti non ti bastano per trovare lo Spangram e le parole correlate, puoi riempire il misuratore dei suggerimenti nel gioco e sbloccare i suggerimenti. Per gli articoli di oggi, ecco alcune parole casuali che puoi utilizzare per sbloccare i suggerimenti: Gemma, lapidario, pietra, muratore, concessione, verde acqua.

Avviso spoiler n. 2:

La sezione successiva rivela le risposte ai thread di oggi. Quindi ti consiglio di non scorrere se stai ancora cercando di risolvere il puzzle. Tuttavia, se sei bloccato, scorri un po' per scoprire la risposta di Spangram.

Le risposte di New York Times Strands oggi (30 giugno)

Discussioni su Spanggram oggi

Lo spangram degli argomenti di oggi del New York Times è: Jawaher Tunes.

Per quanto riguarda la tendenza, il grafico Spangram di oggi inizia dal bordo sinistro ma non termina al bordo destro. Ritorna anche al bordo sinistro, come puoi vedere nello screenshot qui sotto.

Risposte ai thread di oggi

Se sei arrivato fino a questo punto, probabilmente sei pronto per vedere le risposte. Quindi, diamo un'occhiata alle parole del tema Strands di oggi su Strands:

Zaffiro

Rubino

ametista

Smeraldo

Agata

Topazio

Iniziare il puzzle di oggi è stato facile e veloce perché ho trovato subito RUBINO e ZAFFIRO in cima alla griglia delle lettere. Ciò ha chiarito l'argomento in un lampo. Ho anche trovato GIOIELLI in rete, ma questo non portava a gioielli, gemme o cose del genere, quindi ho guardato più a fondo.

Poi ho trovato AMETISTA e SMERALDO, poi TOPAZIO a sinistra e GRANATO nella colonna di sinistra. Ciò ha subito evidenziato gli Spangram JEWELTONE di oggi e mi ha lasciato stupito dal fatto che l'accenno di colore fosse così appropriato per il tema di oggi. Tuttavia, non ho utilizzato alcun suggerimento, il che è positivo secondo me.

Le risposte di ieri al NYT

Se sei arrivato qui per errore e stai cercando le risposte e il puzzle Spangram per gli Strands del 28 giugno, trova le risposte di NYT Strands per ieri.

Su una scala da 1 a 10, quanto pensi sia difficile il puzzle di oggi? Per me oggi è stato un gioco da ragazzi. Fateci sapere nei commenti qui sotto.