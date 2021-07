Microsoft è una risposta al ridimensionamento di Nvidia, AMD ed Epic?

Editoriale: i giochi / Sito di social network Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / notizia / discordia / Forum

Giocare su PC significa che l’esperienza deve essere fantastica, o almeno lasciare in malo modo una sessione dello stesso gioco su console. Fortunatamente, le aziende legate al gioco su questa piattaforma non hanno smesso di fare ricerca e sviluppo alla ricerca di progressi tecnologici che rendano le cose più semplici, ma senza avere un impatto minore. Quindi, le tecniche di ridimensionamento stanno già diventando una realtà comune in molte sessioni di gioco e sembra che Microsoft possa unirsi alla tendenza.

Microsoft cerca di raggiungere Nvidia, AMD ed Epic

Secondo le informazioni ricevute da giochi per computer, Microsoft potrebbe aprire la strada all’offerta di una tecnologia di ridimensionamento basata sull’intelligenza artificiale, secondo le offerte di lavoro che offrono opportunità per gli ingegneri del software specializzati in tecnologie grafiche e di apprendimento automatico. In questo senso, la descrizione delle offerte di lavoro recita: “Xbox sta sfruttando l’apprendimento automatico per rendere più efficienti gli algoritmi di rendering tradizionali e per offrire miglioramenti alternativi. Il team grafico è alla ricerca di un ingegnere per implementare algoritmi di apprendimento automatico nel software per deliziare milioni di giocatori. Lavorerà anche a stretto contatto con i partner per sviluppare software per futuri dispositivi di apprendimento automatico che avranno un impatto significativo sulla grafica per computer e sui videogiochi”.





Il gioco per PC Microsoft funziona nell’ambiente di gioco Xbox

Tenendo presente quanto sopra, sembra che Microsoft cercherà di mettere le offerte di giochi per PC, almeno nella sua divisione di tecnologia grafica specializzata, in aperta concorrenza con le tecnologie DLSS di Nvidia, FidelityFX Super Resolution di AMD e Temporal Super Resolution di Epic, tecnologie che iniziano in La sorpresa. Amanti dei giochi per computer.

Allo stesso modo, non possiamo dimenticare che la strategia di gioco per PC di Microsoft, sia nel prossimo Windows 10 che in Windows 11, va di pari passo con l’ambiente di gioco Xbox che include Game Pass per questa piattaforma e che integra anche l’esperienza cloud con xCloud.

Pensi che Microsoft possa competere con Nvidia, AMD ed Epic in questo settore?

