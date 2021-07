WhatsApp | Cambiamenti di design conversazionali pochi hanno notato | Applicazioni | Applicazioni | nuovo design | Smartphone | Telefoni cellulari | trucco | Tutorial | Stati Uniti | Spagna | Messico | NNDA | NNNI | dati

Il WhatsApp È una delle applicazioni di messaggistica veloce che molti amano utilizzare per poter chattare con la propria famiglia, amici, colleghi o contatti importanti. Attraverso di essa è possibile inviare foto, video, GIF, adesivi animati, meme e persino documenti in Word e PDF.

Attualmente Il WhatsApp Integra nuove funzioni come uno strumento che ti permette di attivare foto e video che si autodistruggono non appena i tuoi amici li vedono. Allo stesso modo, anche gli script dovrebbero essere programmati in questo modo per mantenere sempre la tua privacy.

Ora l’app di messaggistica è stata aggiornata su tutti i dispositivi Android e iPhone, non solo portando una serie di nuove funzionalità che erano già in beta.

Secondo il cancello Andro4all Le modifiche dovrebbero essere fatte principalmente nella sezione estetica delle chat di WhatsApp e solo pochi utenti se ne sono accorti. Se non l’hai notato, continua a leggere.

WHATSAPP cambia il look delle conversazioni

Per un po ‘di tempo Il WhatsApp Ho deciso di unire le linee che hanno interrotto le conversazioni che ho avuto con l’utente. In questo modo puoi scoprire la data esatta in cui ti hanno chiamato o ti hanno chiamato.

Ebbene, secondo la fonte citata, la serie sta scomparendo da tutte le conversazioni, il che impedisce che ciò causi confusione per gli utenti.

La linea di demarcazione per tutte le chat di WhatsApp scompare. (Foto: Andro4all)

Attualmente è indicata come unica modifica incorporata in Il WhatsApp , ma dovrebbero arrivare anche i messaggi, le foto e i video che scompaiono una volta che i tuoi amici li vedono.

Allo stesso modo, puoi continuare a goderti lo strumento che ti consente di regolare la velocità dei messaggi vocali in modo che passino più velocemente con il pulsante 2X.

Hai un problema con WhatsApp? Hai bisogno di segnalarlo? Se hai qualche tipo di problema, scrivi alla loro email di contatto: [email protected] o [email protected] Puoi anche effettuare lo stesso ordine dal tuo iPhone tramite il servizio esclusivo iOS.