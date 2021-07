Driver sorpreso a saltare la dogana cinese utilizzando 256 CPU di fascia alta

Con le aziende minerarie fuori uso in Cina e una carenza globale di chip, molti minatori hanno deciso di spostare o rompere le loro fattorie Ethereum per vendere tutto, il che sembra essere il motivo per cui alcune persone stanno cercando di spostare questi processori altrove. Per cercare nuovi e potenziali clienti, motivo per cui l’amministrazione doganale di Hong Kong ha annunciato che إعلان Catturato un gran numero di CPU Intel da due driver transfrontalieri.

In totale, la cache del contrabbando si è rivelata non inferiore a 256 processore di alta qualità, che un camionista ha nascosto attraverso il ponte Hong Kong-Zhuhai-Macao, una serie di 55 chilometri di ponti e tunnel che collegano Hong Kong, Macao e Zhuhai.

I funzionari della dogana hanno notato che l’autista sembrava molto nervoso e sospettoso. Dopo ulteriori indagini, è stato scoperto Quelle 256 CPU Intel erano state incollate al suo corpo, comprese le costole superiori, i polpacci e le gambe.

La maggior parte delle CPU sequestrate erano processori costosi come Intel Core i9-10900 K un Intel Core i7-10700 Con un valore totale di HK$800.000, che si traduce in poco più 87.260 €. In un altro caso correlato, 52 nuovissime CPU Intel nascoste tra i sedili anteriori dell’auto. Gli scanner del Servizio Doganale hanno rilevato un’anomalia durante il passaggio del veicolo che, a un esame più attento, ha rivelato la presenza di queste CPU. Tra i due tentativi di contrabbando, il volume di merce raggiunto a più di 109.000 euro.

È interessante notare che i contrabbandieri in Cina non sono una novità, ma finora sono stati esclusivamente fedeli su iPhone E altri dispositivi elettronici costosi, ma la tendenza recente sta mostrando una crescente affinità per i computer, che sono diventati scarsi nell’ultimo anno causando un’impennata dei prezzi.

Attraverso: HKEPC | tempi duri