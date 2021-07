Stai attento! Il nome Wi-Fi con il simbolo di percentuale può disattivare la funzione Wi-Fi su iPhone

KONTAN.CO.ID – Stai attento! Una rete Wi-Fi con un nome con un simbolo di percentuale può disattivare in modo permanente la funzione Wi-Fi su iPhone. L’unico modo per riparare il Wi-Fi bloccato in modo permanente è impostazioni di fabbrica.

Sembra che gli utenti iPhone debbano essere vigili e attenti se vogliono connettersi alle reti Wi-Fi in luoghi pubblici. Perché c’è una limitazione se vuoi che il tuo iPhone rimanga normale anche se è connesso al Wi-Fi in luoghi pubblici.

Citazione da TelefonoArenaE il recentemente ingegnere inverso Con l’account Twitter di Carl Schou (@vm_call) Ricerca un insetto Che è pericoloso per iPhone. Sei ancora connesso al Wi-Fi, un insetto Ciò può causare la disattivazione permanente del Wi-Fi su iPhone.

Carl Shaw spiega che i nomi delle reti Wi-Fi contengono il nome “%Secretclub% forza“Può causare la disattivazione permanente del Wi-Fi sul tuo iPhone. Sì, il Wi-Fi sul tuo iPhone si spegnerà in modo permanente se è connesso a una rete Wi-Fi che ha il set di caratteri SSID (Wi-Fi Network Name) e il rapporto Percentuale di simboli.

Puoi disabilitare permanentemente il WiFI di qualsiasi dispositivo iOS ospitando un Wi-Fi pubblico chiamato %secretclub%power

Il ripristino delle impostazioni di rete non può garantire il ripristino della funzionalità.#Informazioni di sicurezza # 0 giorno -Carlo Shaw (@vm_call) 4 luglio 2021

Karl ha anche detto che ripristinando la rete o Ripristina le impostazioni di rete Non garantisce che il tuo iPhone tornerà alla normalità.

L’unico modo per riportare il tuo iPhone alla normalità è farlo impostazioni di fabbrica. Assicurati, se vuoi farlo impostazioni di fabbrica, I dati su iPhone sono bloccati.

Perché lavorando impostazioni di fabbricaPerderai tutti i dati per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Sebbene sia raro trovare una rete Wi-Fi con un sacco di nomi in codice in percentuale nei luoghi pubblici, dobbiamo comunque stare attenti. uno sguardo un insetto Il che è molto fastidioso e speriamo che Apple lo rilasci presto Aggiornare Miglioramenti nell’ultimo iOS.