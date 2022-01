Sono passati tre anni da quando lo sviluppo di Metroid Prime 4 è stato demolito e riavviato

Ce ne sono molti giochi fantastici diretti su Nintendo Switch quest’anno – più di quanto troveremo mai il tempo per giocare, senza dubbio – ma anche con tutti quelli in arrivo, la nostra mente non può fare a meno di pensare a un altro gioco. Tu conosci quello. Bene, tu Dovrebbe conoscere quello dato il titolo di questo articolo.

Sì, Metroid Prime 4 purtroppo non si vede ancora da nessuna parte dopo diversi anni di sviluppo. Oggi ricorre il terzo anniversario dell’annuncio di Nintendo, presentato da Shinya Takahashi, che ha rivelato che i progressi del gioco sarebbero stati completamente demolito e riavviato. Ovviamente, il gioco è stato inizialmente annunciato anche prima, nel giugno 2017.

Nintendo è rimasta abbastanza silenziosa dall’annuncio del ritardo, offrendo solo un rapido aggiornamento “stiamo lavorando sodo”. all’E3 dello scorso anno, però un sacco di eccitanti assunzioni di personale dacci motivo di credere che il team di Retro Studios potrebbe inventare qualcosa di molto speciale. Come diciamo sempre, siamo più che felici di aspettare finché il prodotto finale sarà il migliore possibile, quindi speriamo che le cose vadano bene dietro le quinte.

Siamo sicuri che non passeranno altri tre anni prima che ci venga fornito un nuovo aggiornamento (o almeno, noi speranza no), ma pensi che sentiremo parlare di Metroid Prime 4 quest’anno?

Pensi che uscirà nel 2022? 2023? Al di là? Condividi i tuoi pensieri nei commenti.