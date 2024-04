HMD sta uscendo dall'ombra di Nokia e lanciando la propria linea di smartphone di fascia media

HMD sta entrando in un nuovo territorio lanciando la sua prima linea di smartphone con un nome originale. Non sarà più conosciuto solo come produttore di telefoni Nokia. In totale c'è Tre dispositivi di fascia media Della serie: HMD Pulse, Pulse Plus e Pulse Pro. Il terzo modello dovrebbe essere il fiore all'occhiello della gamma, anche se se guardi le specifiche di ciascuno, noterai che sono tutti molto simili tra loro con alcune differenze.

IL HMD Pulse Pro Ha un processore Unisoc T606 che funziona con una batteria da 5000 mAh in grado di funzionare fino a 59 ore con una singola carica. Gli acquirenti possono equipaggiare il telefono con un massimo di 8 GB di RAM. La capacità di archiviazione è di 128 GB, anche se è possibile espanderla fino a 256 GB utilizzando una scheda SD. Sulla parte anteriore c'è un display touchscreen HD Plus da 6,65 pollici con una risoluzione dell'immagine di 1612 x 720 pixel. Nella parte superiore è presente una fotocamera selfie da 50 MP supportata da molteplici funzionalità. Ad esempio, la navigazione gestuale ti consente di utilizzare gesti delle mani come girare il dito o il pollice per puntare l'obiettivo selfie per scattare una foto. L'azienda afferma che le foto scattate di notte sono “chiare come il giorno” grazie alla tecnologia AI Super Portrait che migliora la luminosità.

(Credito immagine: HMD)

Sul retro è presente una configurazione a doppia fotocamera composta da un altro obiettivo da 50 MP e un'opzione di profondità da 2 MP. Hanno anche il proprio set di funzionalità di supporto. Il miglioramento della tonalità della pelle garantisce che le persone con tonalità della pelle diverse abbiano un bell'aspetto nelle fotografie, indipendentemente dalle condizioni. Hai anche Flash Shot per scattare più foto in rapida successione.

Divario prestazionale

Per quanto riguarda gli altri due modelli, hanno configurazioni quasi identiche. Stesso chip, stessa batteria, stesso schermo, ecc. Le differenze tra il trio ruotano attorno al loro sistema di telecamere. dice l'HMD Impulso più Ha una fotocamera posteriore da 50 megapixel (anche se vedi due obiettivi) e una selfie da 8 megapixel. IL Impulso standard Il telefono riduce l'obiettivo posteriore a soli 13 megapixel. Alcuni dei software di miglioramento dell'immagine di Pulse Pro si trovano sulla coppia, come il miglioramento del tono della pelle, ma i gesti delle mani no.

(Credito immagine: HMD)

È anche importante notare che tutti e tre sono riparabili. HMD collabora con iFixit per fornire pezzi di ricambio. Gli utenti potranno sostituire schermi rotti, porte di ricarica piegate o una batteria completamente scarica. Non ci sono informazioni su quando verranno rilasciati i kit di riparazione e le parti. Non è disponibile sul sito Web iFixit al momento della stesura di questo articolo.

Disponibilità

Il telefono Pulse standard è disponibile per l'acquisto nel Regno Unito per $ 100 £ 99,99 Sul sito web di HMD è in Meteor nero. La variante Dreamy Pink non è in stock in questo momento. Sia Pulse Plus che Impulso Pro Uscirà presto nel Regno Unito, ma non è stata fissata una data precisa.

(Credito immagine: HMD)

Ci sono piani per lanciare un telefono autonomo negli Stati Uniti noto come HMD Vibe. Sarà simile agli altri in quanto avrà fino a due giorni di durata della batteria, 4 GB di memoria e una configurazione con doppia fotocamera. Tuttavia, il Vibe avrà un chipset Snapdragon invece di un processore Unisoc.

READ Criminalità informatica: provocare i criminali informatici a Hyderabad Ricevi le offerte più interessanti nella tua casella di posta, oltre a notizie, recensioni, opinioni, analisi, offerte e altro ancora dal team TechRadar.

Ci sono anche piani per rilasciare il trio nell'Unione Europea. Ma se provi ad acquistarne uno sulla pagina internazionale, riceverai un messaggio di errore. Abbiamo contattato il marchio per ulteriori informazioni.

Dai un'occhiata alla carrellata di TechRadar dei migliori telefoni economici del 2024 se desideri consigli.