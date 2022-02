Come ottenere Apex Shadow Ho-Oh e Apex Shadow Lugia • Eurogamer.net

Ricerca magistrale: Apice È la seconda ricerca in Masterwork Research in Pokemon andare Completandolo, otterrai due poteri Pokemon leggendari – Apex Shadow è oh E il Apice Loggia Ombra.

Tuttavia, se desideri completare questa attività, devi acquistare un file Pokemon Go Tour: biglietto Gohto Gioca a Pokémon Go durante l’evento. In questo modo si aprirà un file Pokemon Go Tour: Johto Una missione di ricerca speciale e, una volta completata, Masterwork Research: Apex sarà disponibile.

Di seguito troverai un file Ricerca sui capolavori: passaggi importanti all’apicecosì puoi Ottieni Apex Shadow Ho-Oh e Apex Shadow Lugia per il tuo gruppo

Passaggi importanti per “Ricerca prodigiosa: Apex” in Pokémon Go

Di seguito puoi trovare Masterwork Research: i passaggi della missione Apex in Pokémon Go. Non dimenticare: questa attività è progettata per richiedere molto tempo, quindi non ti senti come se dovessi affrettarti a sperimentare.

Per aprire questa attività, devi prima aver recuperato un file Pokemon Go Tour: biglietto Gohto E in secondo luogo, completo Pokemon Go Tour: Johto Una missione di ricerca speciale. Fortunatamente, questo ricerca privata Non ha scadenza, quindi non preoccuparti se non riesci a completarlo durante l’evento.

Attenzione, questa sezione contiene spoiler Se preferisci essere sorpreso.

“Ricerca di capolavori: Apex” Passaggio 1 di 4

Guadagna 100.000 XP – Bonus 10x Hyper Pozioni

completare 100 compiti di ricerca sul campo – Bonus di 1000 punti

Cattura 100 diversi tipi di Pokemon: Apex Shadow Ho-Oh, ricompensa per l’incontro

Ricompense: 1000 XP, 1000 polvere di stelle e 20 è oh Caramella

“Ricerca di capolavori: Apex” Passaggio 2 di 4

conquista il cuore con il tuo proprietario 30 giorni di fila – 1x Puffin Bonus

invia 50 i regali Per gli amici – Bonus 1x Modulo esca

Apri 10 regali: 1 premio Lucky Egg

Ricompense: 2000 XP, x3 caramelle rare, 2000 polvere di stelle

Il Ala stagione qui! Altrove, sul retro di Vai a Johto Tour. Evento egli è MSc di ricerca APEX completare.