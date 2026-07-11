Due fisici italiani risolvono un problema aperto da oltre dieci anni grazie al supporto dell’intelligenza artificiale

Un risultato significativo per la fisica teorica arriva dall’Italia, dove due ricercatori hanno ottenuto la dimostrazione matematica di una relazione rimasta senza spiegazione per oltre un decennio. Il lavoro, realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale Claude sviluppata da Anthropic, mostra come i modelli avanzati di IA possano affiancare i ricercatori nell’analisi di problemi scientifici complessi, pur mantenendo centrale il ruolo degli scienziati nel processo di verifica e interpretazione dei risultati.

Il contributo di Giorgio Parisi e Francesco Zamponi

Il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi e il collega Francesco Zamponi sono riusciti a risolvere una questione teorica rimasta aperta per oltre dieci anni. I risultati sono stati pubblicati sul Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment e rappresentano il completamento di una serie di studi sviluppati tra il 2012 e il 2014 insieme ai ricercatori Patrick Charbonneau, Jorge Kurchan e Pierfrancesco Urbani.

La ricerca si inserisce nel campo della fisica statistica, disciplina che studia il comportamento collettivo di sistemi composti da un elevato numero di particelle. In particolare, il gruppo aveva analizzato il fenomeno noto come “jamming”, un processo che interessa materiali come schiume, materiali granulari e vetri.

Che cos’è il fenomeno del jamming

Quando le particelle smettono di muoversi

Il jamming descrive una situazione nella quale l’aumento della densità delle particelle rende progressivamente più difficile il loro movimento. Con l’aumentare della compressione, il materiale diventa sempre più viscoso fino a raggiungere uno stato quasi rigido.

Per comprendere intuitivamente il fenomeno, gli scienziati lo paragonano spesso a un ingorgo stradale. Quando il traffico aumenta, i veicoli hanno sempre meno spazio per muoversi fino a fermarsi completamente. Allo stesso modo, quando le particelle vengono compresse oltre una determinata soglia, non riescono più a spostarsi liberamente e il sistema assume caratteristiche simili a quelle di un solido.

Il nodo teorico rimasto irrisolto

Nel lavoro pubblicato nel 2014, i ricercatori erano riusciti a fornire una descrizione teorica molto dettagliata del processo. Tuttavia, rimaneva un punto irrisolto.

All’interno del modello comparivano infatti due parametri, indicati con le lettere a e b, che nelle simulazioni numeriche risultavano sempre legati da una relazione precisa: la loro somma era costantemente uguale a 1.

Sebbene questa proprietà fosse stata osservata ripetutamente attraverso calcoli e simulazioni, mancava una dimostrazione teorica capace di spiegare perché tale relazione dovesse necessariamente essere valida. Per oltre dieci anni la questione è rimasta aperta.

Il ruolo dell’intelligenza artificiale Claude

Per affrontare il problema, Parisi e Zamponi hanno utilizzato i modelli Claude Sonnet 4.6 e Claude Opus 4.7.

L’obiettivo non era chiedere direttamente all’IA di fornire una soluzione, ma guidarla attraverso un percorso rigoroso di analisi matematica. I ricercatori hanno verificato costantemente ogni passaggio, controllando la correttezza dei risultati ottenuti e confrontandoli con le conoscenze già consolidate nella letteratura scientifica.

Secondo quanto riportato nello studio, il modello Opus 4.7 è stato in grado di costruire gran parte della dimostrazione con una supervisione relativamente limitata. Tuttavia, gli autori sottolineano che questa affermazione va interpretata nel giusto contesto.

La supervisione umana è stata decisiva

Verifica dei risultati e ricostruzione del modello

La partecipazione dei due fisici è stata determinante in tutte le fasi della ricerca. Nella prima serie di interazioni, Giorgio Parisi ha guidato il modello nella ricostruzione dei risultati ottenuti negli studi precedenti.

L’intelligenza artificiale ha analizzato le equazioni già note e ha generato codice in linguaggio C++ per risolverle numericamente. Successivamente, i risultati sono stati confrontati con quelli pubblicati in passato per verificarne la correttezza.

Solo dopo aver confermato che il modello aveva ricostruito accuratamente l’intero quadro teorico, i ricercatori gli hanno chiesto di affrontare il problema ancora aperto e di individuare una dimostrazione analitica della relazione tra i due parametri.

Trasparenza e ricerca scientifica

Uno degli aspetti più interessanti del progetto riguarda la trasparenza del processo. Gli autori hanno infatti deciso di rendere pubbliche tutte le conversazioni avute con Claude durante il lavoro di ricerca.

Questa scelta consente alla comunità scientifica di esaminare nel dettaglio il metodo seguito, verificare i passaggi effettuati e comprendere come strumenti di intelligenza artificiale possano essere impiegati in modo rigoroso nell’ambito della ricerca teorica.

Un esempio concreto delle nuove applicazioni dell’IA

Negli ultimi mesi l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per affrontare problemi matematici e teorici di elevata complessità è diventato sempre più frequente. Il lavoro di Parisi e Zamponi rappresenta uno dei casi meglio documentati di collaborazione tra ricercatori e sistemi di IA applicata alla fisica teorica.

Oltre al valore scientifico della dimostrazione ottenuta, lo studio evidenzia come questi strumenti possano diventare un supporto efficace per l’esplorazione di nuove soluzioni, a condizione che siano accompagnati da un’attenta supervisione umana e da rigorose procedure di verifica. In questo caso, l’interazione tra competenza scientifica e capacità computazionali avanzate ha permesso di risolvere una questione che era rimasta senza risposta per oltre dieci anni.