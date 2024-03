Recensione Porsche 911 S/T 2024: Infilatura dell'ago

Sebbene Porsche sia nel pieno di una tendenza nella tecnologia dei veicoli elettrici a batteria, l'azienda non ha perso di vista il fatto che la sua reputazione ad alte prestazioni è stata costruita sulla 911.

Negli ultimi anni, la casa automobilistica ha sviluppato una miriade di versioni diverse dell'iconica vettura sportiva, dando vita a offerte che attualmente spaziano da lussuose cruiser scoperte a potenti mostri da pista, insieme a modelli in edizione speciale come fuoristrada sintonizzati Modelli. Dakar e sport classici ispirati al patrimonio. Quindi probabilmente ti starai chiedendo se c'è davvero la possibilità che un nuovo modello incentrato sulle prestazioni si distingua nella gamma 911.

In superficie, la S/T sembra percorrere lo stesso terreno già occupato dalla GT3 Touring, un'iterazione della GT3 pronta per la pista che abbandona la grande ala posteriore fissa in favore di un'ala posteriore attiva più piccola ed esteticamente raffinata. sulla Carrera. Modelli. Ma per quanto la GT3 Touring sia fantastica da guidare, sembra un ripensamento concettuale.

A causa del carico aerodinamico inferiore, Porsche ha sempre considerato la Touring una GT3 destinata alla strada piuttosto che alla pista, tuttavia la messa a punto del modello è rimasta invariata rispetto alla GT3 standard. Questo, insieme ad una serie di altri importanti aggiornamenti, consente alla S/T di distinguersi dalla massa non solo tra le 911 veloci ma tra le auto sportive in generale.

Il nome è un riferimento alla versione da corsa della 911 S della fine degli anni '60: conosciuta internamente come ST, il pacchetto comprendeva modifiche al telaio, al motore e alla carrozzeria per migliorare le prestazioni. Ma a differenza della popolare Carrera RS 2.7 che debuttò qualche anno dopo, la ST mancava degli elementi aerodinamici aggressivi che avrebbero poi definito il look delle 911 messe a punto da pista.

L'hardware principale coinvolto è un interessante mix di componenti dell'attuale line-up della divisione GT. Con un approccio volutamente vecchio stile, non dissimile dallo Sport Classic, la S/T combina il motore boxer a sei cilindri da 4,0 litri e 518 CV (386 kW) aspirato della GT3 RS con il cambio manuale a sei marce della GT3: una combinazione che non può Può essere trovato su qualsiasi altra 911 prodotta in fabbrica.

Come sulla GT3 RS, il cofano, i parafanghi anteriori, le porte e il tetto della S/T sono realizzati in fibra di carbonio e, grazie alle ruote in magnesio, ai sedili in carbonio con schienale fisso e ad altri componenti per la riduzione del peso montati di serie, riesce a ribaltare la situazione. pesa 3.056 libbre (1.390 kg), il che la rende la 911 più leggera dell'attuale generazione.

L'aggiunta di potenza e la riduzione del peso sono certamente sviluppi graditi per gli appassionati delle prestazioni, ma sono una serie di cambiamenti sottili e meno misurabili che rendono la S/T un'auto sportiva incredibilmente attraente. L'obiettivo di Porsche era quello di creare l'intagliatore di canyon definitivo piuttosto che una macchina da caccia all'apice e, come tale, ha eliminato lo sterzo dell'asse posteriore della GT3 e ha risintonizzato gli ammortizzatori delle sospensioni per adattarsi all'asfalto tutt'altro che ideale tipico delle strade secondarie tortuose. .

Per aumentare ulteriormente il coinvolgimento del conducente, gli ingegneri hanno ridotto l'altezza della leva del cambio di 10 mm, ottenendo lanci più brevi e precisi. I rapporti di trasmissione della trasmissione sono stati accorciati dell'8% per consentire al motore di raggiungere più rapidamente la linea rossa di 9.000 giri al minuto, con conseguente cambio di marcia più frequente. A bordo sono presenti anche una nuova frizione leggera e un volano monomassa.

Quest'ultimo gioca un ruolo sorprendentemente importante nel carattere distintivo della S/T, permettendo al motore di girare a tutta velocità con un livello di urgenza maniacale che fa sembrare la GT3 Touring quasi pigra al confronto. Grazie all'insonorizzazione inferiore della S/T rispetto alla GT3 (che già ha un insonorizzazione molto inferiore rispetto alla 911 Carrera), ogni operazione meccanica che normalmente avviene dietro le quinte viene messa in primo piano. Ciò può equivalere a volte a una guida rumorosa e stazionaria, ma la colonna sonora fornita dall'S/T quando si rema attraverso le marce compensa facilmente questo.