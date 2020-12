LG sta lanciando il supporto AirPlay 2 e HomeKit per le smart TV nel 2018

Ad esempio Ho accennato a settembreNel 2018, LG ha finalmente reso disponibile l’app Apple TV per smart TV OLED poiché l’app era precedentemente disponibile solo per i modelli TV LG OLED 2019 e 2020. Tuttavia, funzionalità come AirPlay 2 e HomeKit sono rimaste non disponibili poiché la società aveva promesso un rilascio ufficiale in un secondo momento. Quest’anno – e finalmente sta accadendo ora.

per me Voci di Mac, Molti lettori hanno abilitato AirPlay 2 e HomeKit sui loro televisori LG 2018 lunedì. Queste funzionalità vengono implementate in un processo graduale, quindi non sembra che abbia un modo per forzare l’aggiornamento oltre ad aspettare che nuove opzioni appaiano in TV.

Con AirPlay 2, gli utenti possono riprodurre in streaming brani, video e altro da un iPhone, iPad o qualsiasi altro dispositivo Apple direttamente su una TV LG senza Apple TV. Per quanto riguarda HomeKit, consente agli utenti di controllare la TV tramite l’app Home o Siri, con opzioni per accendere e spegnere la TV o modificare il volume.

La società inizialmente aveva promesso di offrire AirPlay 2 e HomeKit per i suoi televisori per il 2019 e successivamente a causa di problemi di prestazioni, ma la società ha cambiato idea e ha deciso di rilasciare un aggiornamento software con le funzionalità Apple anche per i modelli 2018. Altre aziende come Samsung, Vizio, Sony offrono Apple TV, AirPlay 2 e HomeKit sulle loro Smart TV.

Se hai una TV che non è ufficialmente supportata da Apple, puoi anche provare i dispositivi Roku o Fire TV per ottenere l’app Apple TV, sebbene questi dispositivi non abbiano AirPlay.

Dai un’occhiata a 9to5Mac su YouTube per ulteriori notizie su Apple: