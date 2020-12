Un piccolo schermo secondario mobile all’interno dello smartphone. Samsung ha escogitato una soluzione insolita per la fotocamera anteriore

Finora esiste solo uno smartphone seriale con fotocamera frontale con schermo secondario – lo ZTE Axon 20 5G – e la sua implementazione a questo punto lascia molto a desiderare.

Non è chiaro quando i produttori potranno migliorare questa tecnologia, ma almeno Samsung ha già un brevetto che le permette di sostituire l’applicazione esistente con una nuova. In questo caso, per capire l’idea Samsung, è più facile guardare le immagini e le animazioni.

Quindi, lo schermo dello smartphone vicino alla fotocamera anteriore ha un’area trasparente. Quando la fotocamera è attiva funziona alla grande, ma quando è inattiva, uno schermo extra piccolo viene tenuto in posizione dietro l’area trasparente da un meccanismo speciale che può essere completamente utilizzabile.

Diverse informazioni utili possono essere visualizzate su questa schermata separatamente, diversificando allo stesso tempo la custodia dello smartphone. Il brevetto afferma anche che il secondo schermo può essere controllato con uno stilo.

Di conseguenza, Samsung ha avuto un’idea molto insolita, ma che richiede l’introduzione di un meccanismo aggiuntivo all’interno dello smartphone e persino in un luogo scomodo e familiare. Non è noto se questo brevetto sarà incorporato in un prodotto in serie.