Classifiche del Regno Unito: Horizon conquista il primo posto in Pokémon Legends: Arceus

Pokemon Leggende: Arceus Ha mantenuto il primo posto nelle classifiche del Regno Unito per tre settimane, interrompendo anche un notevole rilascio multipiattaforma nel processo; Alla fine è stato rovesciato, con le vendite in calo naturale e l’arrivo di Orizzonte proibito a ovest su PlayStation 4/5.

Tuttavia, è stata ancora un’altra settimana positiva per i titoli Switch nelle classifiche del Regno Unito, con clienti regolari come Mario Kart 8 Deluxe E il Animal Crossing: Nuovi Orizzonti Occupa il suo posto nella top ten. Maine Craft Nel grafico in particolare la versione Switch, come promemoria, mentre balla solo 22 Potrebbe anche essere: il 93% delle vendite della scorsa settimana proveniva dalla versione Switch.

Le statistiche della settimana probabilmente andranno a FIFA 22con Switch essendo Comando La piattaforma di questa settimana ha rappresentato il 33% delle vendite, il che indica che alcuni sono abbastanza soddisfatti dell’opzione “legacy” sulla piattaforma Nintendo.

Ecco la classifica di tutti i primi dieci formati di questa settimana:

