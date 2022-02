Capcom Fighting Collection riporterà 10 giochi classici nel giugno 2022

Darkstalkers, Red Earth, Super Puzzle Fighter e molti altri saranno in bundle con l’icona della griglia di annullamento e altre funzionalità della Capcom Fighting Collection.

Alla fine dell’evento finale della stagione del Capcom Pro Tour 2021, quando l’orologio del sito Capcom ha raggiunto lo zero, non abbiamo ricevuto una, ma due pubblicità. Il più grande è stato Street Fighter 6 con dettagli in arrivo quest’estate, tuttavia, stiamo anche ricevendo un’altra fantastica raccolta di giochi di combattimento Capcom. La Capcom Fighting Collection riunisce un’impressionante gamma di combattenti insieme a un codice di annullamento netto e altre funzionalità bonus e verrà lanciata a giugno 2022.

Capcom ha annunciato il gruppo Capcom Fighting con un trailer al termine dell’evento Capcom Pro Tour 2021, pubblicato su Canale Youtube Capcom. Capcom Fighting Collection è un bundle di 10 giochi di combattimento del catalogo Capcom che sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC tramite Steam il 24 giugno 2022. Oltre ai dieci giochi , otterranno funzionalità migliorate, miglioramenti della qualità della vita e, cosa forse più importante, rollback del codice di rete per mantenere le partite online il più stabili possibile.

L’elenco completo dei giochi presenti nella Capcom Fighting Collection è il seguente:

Darkstalkers: I guerrieri della notte

Night Warriors: Darkstalkers ‘Revenge

Salvatore dei vampiri: Maestro dei vampiri

Vampire Hunter 2: Darkstalkers ‘Revenge

Vampire Savior 2: Vampiro Master

terra rossa

Cyberbot: Follia Fullmetal

Mini mix di combattenti super palestra

Super Puzzle Fighter II Turbo

Hyper Street Fighter II

Anche se la serie Darkstalkers fa la parte del leone in questa raccolta, è molto eccitante vedere anche classici come Terra Rossa, Cyberbot e Super Puzzle Fighter. Abbiamo anche ancora Street Fighter in questo gruppo.

Con il gruppo Capcom Fighting previsto per giugno a Calendario giochi 2022 E il Dettagli su Street Fighter 6 Più o meno nello stesso periodo, resta sintonizzato per ulteriori aggiornamenti su questi titoli Capcom qui su Shacknews.