Come correggere gli errori di incenso che non funzionano in Pokemon GO

in Pokemon GOL’incenso è un oggetto molto utile grazie alla sua capacità di attirare Pokemon vicini per un determinato periodo di tempo. Tuttavia, gli insetti occasionali possono impedire la deposizione delle uova dei Pokemon, rendendo l’incenso inutile.

Fortunatamente, la community di Pokemon GO ha trovato Molteplici correzioni Può gestire i bug di incenso all’interno del gioco. Niantic ha anche fornito risoluzione dei problemi e soluzioni per assistere i giocatori anche in questi sforzi. Queste correzioni non sono standardizzate e non si applicheranno a tutti i giocatori a seconda delle circostanze, ma dovrebbero aiutare un’ampia gamma di allenatori che devono affrontare problemi di incenso. Di seguito, gli allenatori possono trovare alcune delle soluzioni più popolari per trattare l’incenso e non generare un pokemon.

Pokemon GO: correzioni comuni per problemi di allevamento dell’incenso

L’incenso da lavoro è di gran lunga preferito all’incenso soffiato (Immagine tramite Niantic)

È uno dei motivi più comuni per L’elemento incenso non funziona correttamente In Pokemon GO ci sono le impostazioni dell’ora del dispositivo. Se i formatori notano che le uova non vengono visualizzate almeno ogni pochi minuti, potrebbero voler controllare l’ora del dispositivo e le impostazioni del calendario per assicurarsi di tenere traccia dell’ora in modo accurato. Farlo è abbastanza semplice e include i passaggi descritti di seguito:

Modifica le impostazioni dell’ora per Pokemon GO

Per gli utenti iOS, gli allenatori vorranno aprire la loro app Impostazioni. Seleziona Generale, quindi scegli la data e l’ora. Controlla se l’ora è impostata su “Imposta automaticamente”, in caso contrario, attiva questa funzione ora. Per gli utenti Android, apri le impostazioni del tuo dispositivo tramite l’app Sistema. Vai a Data e ora e assicurati che “Data e ora automatiche” e “Fuso orario automatico” siano attivate. In caso contrario, assicurati di attivarlo prima di chiudere l’app di sistema. Chiudi tutte le istanze o le finestre di Pokemon GO esistenti e riavvia il gioco. Per una misura aggiuntiva, potrebbe non essere dannoso disconnettersi e accedere nuovamente.

È anche importante notare che Pokemon GO deve avere accesso anche alla mappa di un giocatore e alla posizione GPS, perché è così che un gioco AR tiene traccia della posizione di un giocatore nel tempo. Se possibile, la mappa e il GPS dovrebbero essere impostati su “consenti sempre” per l’indirizzo mobile per garantire che non ci siano problemi in futuro. Anche l’utilizzo di app aggiuntive come Google Fit può tornare utile, non solo per i premi extra che comporta, ma anche per un migliore monitoraggio dei movimenti del giocatore.

Se tutto il resto fallisce, svuotare la cache dell’app dalle impostazioni dell’app del tuo dispositivo potrebbe non essere una cattiva idea. I problemi di memorizzazione nella cache a volte possono causare problemi con il gioco che accede ai dati precedentemente memorizzati nella cache. Anche se questo non ha nulla a che fare direttamente con il modo in cui funziona l’incenso di gioco, a volte non fa male svuotare la cache del gioco per garantire un funzionamento regolare. Esci e accedi nuovamente al gioco utilizzando un metodo di account diverso (Google, Facebook, Club Allenatori PokemonA volte può anche risolvere un sacco di problemi. Se tutto il resto fallisce, gli allenatori dovranno semplicemente disinstallare l’app, eliminare tutti i file correlati e reinstallarla per verificare l’integrità dei file di gioco.