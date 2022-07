Codici Garena Free Fire Max da riscattare il 27 luglio 2022: ricevi fantastici regali gratuiti

Garena Free Fire Max È stato rilasciato lo scorso anno come versione grafica HD dell’originale Garena Free Fire. Il governo indiano ha bandito diverse app e giochi, incluso il popolare gioco battle royale Garena Free Fire. Il fatto che la partita non fosse accessibile in India ha deluso i fan. Tuttavia, ci sono buone notizie per i fan del battle royale multiplayer: c’è ancora un’alternativa decente al gioco vietato disponibile sugli app store.

Garena Free Fire Max battle royale è sviluppato da 111 Dots Studio in cui 50 giocatori competono in round di 10 minuti. Come gioco multiplayer di battle royale, questo gioco ha recentemente guadagnato popolarità nel paese.

I giocatori possono scegliere la loro posizione di partenza in questo gioco, oltre a raccogliere rifornimenti e armi per farli andare avanti mentre sono sul campo di battaglia. Può esserci un solo vincitore alla fine di un gioco d’azione e avventura battle royale.

I creatori del gioco aggiungono costantemente codici alfanumerici al gioco. Questi codici offrono ai giocatori la possibilità di vincere premi gratuiti. I gettoni possono anche essere utilizzati per sbloccare diversi passaggi e guadagnare diversi punti bonus.

qui Codici di riscatto Garena Free Fire Max Il 27 luglio 2022:

F67Q U7YR F3EV

RBFJ UCXE QD12

CVBE 4RTG 87C6

YSGH 3J45 OTHF

H89U FI34 K5OI

8U7T QVFV UYDT

456T YHP0 Vecchio

YMUJ LO98 FYDH

GT8Q 1RFG FCGV

XDNR MCX6 7L8P

0I9G 8F7U 61ZR

EAQ1 FG24 4EJD

SATR 0D5R N56S

YOU9 IB9U JFME

7LRO T9H8 7CY6

XT4Z EDAS 5BDN

7MTY LO27 LKU8

IL4K MNBO 7LKC

JNBC AE90 RTG4.0

Per riscattare i coupon Garena Free Fire Max il 27 luglio 2022, segui i passaggi descritti qui:

Passaggio 1: vai su https://reward.ff.garena.com/en/ per ulteriori informazioni.

Passaggio 2: accedi con i tuoi account di social media, come i tuoi ID Facebook, Google, Twitter o VK.

Passaggio 3: i giocatori ora possono copiare e incollare i codici di riscatto nel campo di testo e confermare le loro azioni facendo clic sul pulsante Conferma.

Passaggio 4: dopo la conferma, verrà visualizzata una finestra di dialogo di riferimento. Per riscattare i codici, seleziona OK.

I giocatori devono andare alla sezione della posta all’interno del gioco per richiedere il loro premio.

Tieni presente che questi codici non funzioneranno sugli account degli ospiti e avrai bisogno di 24 ore per pagarli.

