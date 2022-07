Si dice che cinque prodotti Apple passeranno a USB-C

Mentre l’iPhone utilizza ancora il connettore Lightning per ora, negli ultimi anni Apple ha spostato molti dei suoi dispositivi su USB-C.



Apple ora offre porte USB-C su tutti i Mac attualmente venduti, dal MacBook Air al Mac Pro. Altri dispositivi con una porta USB-C includono iPad Pro 2018 e successivi e 2020, iPad Air e successivi, iPad mini di sesta generazione, Studio Display e Pro Display XDR. Apple include anche una porta USB-C sulla Magic Keyboard per iPad, su Beats Flex e su custodie di ricarica per Beats Studio Buds e Beats Fit Pro.

Le voci suggeriscono che almeno altri cinque prodotti e accessori di Apple passeranno a USB-C in futuro, come mostrato di seguito.

iPhone 15

Mentre l’iPhone 14 dovrebbe rimanere attaccato al connettore Lightning, Almeno un modello di iPhone 15 avrà una porta USB-CSecondo l’analista Apple Ming-Chi Kuo. Poco dopo che Kuo ha condiviso queste informazioni, BloombergMark Gorman ha detto che Apple lo era già Prova i prototipi di iPhone con porte USB-C.

Il mese scorso, l’Unione Europea ha annunciato di aver raggiunto un accordo per introdurre una nuova legge USB-C renderà la porta di ricarica comune su tutti i nuovi smartphone, tablet, cuffie e molti altri dispositivi elettronici entro l’autunno 2024. I modelli di iPhone 15 dovrebbero essere lanciati intorno a settembre 2023, prima della scadenza dell’UE.

iPad per principianti

Apple prevede di aggiornare l’iPad entry-level/a basso costo Con USB-CTutti e due 9to5MacFelipe Esposito e Gorman. Apple potrebbe rilasciare la decima generazione di iPad a settembre, come ha fatto con le ultime tre generazioni del dispositivo.



Il lancio dell’iPad di decima generazione completerà la transizione di Apple all’USB-C nell’intera famiglia di iPad quattro anni dopo.

Custodie di ricarica per AirPods

Una volta che l’iPhone passa a USB-C, Kuo ha detto che se lo aspetta Altri accessori Apple supportano USB-C Per il prossimo futuro, comprese le custodie di ricarica per AirPods.



Apple dovrebbe annunciare la seconda generazione di AirPods Pro entro la fine dell’anno, ma le voci hanno contraddetto se apparirà o meno una nuova custodia di ricarica. Continua a usare il connettore Lightning o Passa a una porta USB-C.

Pacco batterie MagSafe

Un altro accessorio che Kuo prevede di migrare da Lightning a USB-C in futuro è il MagSafe Battery Pack per iPhone 12 e successivi.

Trio Magic Mouse/Trackpad/Tastiera

Infine, Kuo prevede che il trio di accessori Apple Magic Keyboard, Magic Trackpad e Magic Mouse per Mac adotterà in futuro le porte USB-C. Tutti e tre gli accessori sono attualmente dotati di connettore Lightning per la ricarica.



A parte il lancio dell’iPhone 15 nella seconda metà del 2023, non ci sono tempi chiari per il passaggio di altri prodotti Apple a USB-C.