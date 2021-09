L’errore che non è possibile avviare l’ultima versione di iTunes per Windows può essere evitato “Cambia l’impostazione della lingua in inglese” – Versione giapponese dello strumento

Comunità Apple

Subito dopo che iOS 15 è stato rilasciato al pubblico il 21 di questa settimana, Apple ha rilasciato l’ultima app iTunes per Windows 10 (versione 12.12.0.6).La distribuzione è iniziataTuttavia, alcuni utenti aggiornati hanno segnalato una serie di errori che impediscono loro l’avvio.

Si scopre che questo errore può essere evitato cambiando la lingua del sistema operativo in inglese e iTunes per Windows può essere aperto normalmente.

Una volta rilasciata l’ultima versioneComunità Apple ufficialeC’è anche una lamentela che iTunes per Windows non può essere avviato e 50 persone hanno premuto il pulsante d’accordo al momento della stesura dell’articolo “Ho la stessa domanda”. In particolare, viene visualizzato il messaggio di errore “Impossibile avviare iTunes perché non è stato possibile trovare alcuni file richiesti. Reinstallare iTunes”.

Questo problema non sembra essere univoco per la versione Microsoft Store di iTunes e gli utenti che lo hanno scaricato direttamente dal sito Web ufficiale di Apple e hanno reinstallato iTunes, hanno segnalato lo stesso messaggio di errore.

La soluzione iniziale era reinstallare una versione precedente di iTunes per Windows. Tuttavia, il sito di informazioni di Apple Tecnoblog in Brasile ha stabilito che l’errore potrebbe essere correlato alla lingua. In altre parole, se l’impostazione della lingua di Windows 10 è diversa dall’inglese, iTunes 12.12.0.6 si bloccherà senza eccezioni.

La modifica delle impostazioni viene eseguita dal menu di avvio.[PC設定]>[時刻と言語]>[言語]a partire dal[English(United Statesなど)]Scegliere. iTunes ora dovrebbe aprirsi normalmente, ma l’errore si ripresenterà quando torno a un’altra lingua.

Apple non ha detto quando fornirà una correzione, ma è molto probabile che nei prossimi giorni sarà disponibile una versione aggiornata. Fino ad allora, si consiglia a coloro che non hanno aggiornato l’app di abbandonarla e mantenere lo status quo, e coloro che l’hanno già aggiornata dovrebbero cambiare la lingua del sistema operativo in inglese e sopravvivere.

Fonte:Techblog

attraverso:9to5Mac