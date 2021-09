Aladdin, Il re leone e Il libro della giungla usciranno questo autunno

Il Giocattoli classici Disney Porta Il libro della giungla insieme ad Aladdin e Il re leone. Il Libro della Giungla e Aladdin riceveranno ciascuno la propria versione a 16 bit (SNES e Genesis) “a grande richiesta”. Nighthawk Interactive ha anche annunciato che la raccolta verrà rilasciata durante questo autunno.

Disney Classic Games Collection è l’ultima e più grande raccolta di classici giochi Disney basati su alcuni dei film Disney più amati di tutti i tempi: Aladdin, Il re leone e ora Il libro della giungla. È stato reso disponibile un trailer pubblicitario e puoi guardarlo di seguito:

L’ultima anteprima di Metroid Dread offre uno sguardo più da vicino agli ZDR del pianeta

Questo pacchetto combina i classici giochi Disney: Aladdin e il Re Leone con il “Il libro della giungla e altro Aladdin Pack”. Ora puoi giocare a tutte le versioni della famosa console a 16 bit di Aladdin, insieme ai giochi classici ispirati a Il libro della giungla della Disney. Non mancheranno ovviamente nuove funzionalità che andranno ad arricchire ancora di più le classiche esperienze.

I giocatori saranno in grado di riavvolgere istantaneamente qualsiasi gioco in tempo reale per riprovare le aree difficili; Visualizza le fasi di gioco complete con la possibilità di saltare in avanti, saltare e iniziare a giocare in qualsiasi momento; Salva rapidamente i loro progressi e continua la loro avventura in un attimo, il tutto con grafica aggiornata e miglioramenti apportati ai televisori moderni.

La collezione Disney Classic Games include anche il Museo, che consente ai giocatori di fare un viaggio dietro le quinte e imparare di più sulla creazione di questi fantastici giochi. I giocatori possono guardare le interviste con i team di sviluppo originali o esplorare le numerose gallerie contenenti centinaia di immagini concettuali ad alta risoluzione e risorse di marketing inedite.

Infine, i giocatori potranno riprodurre versioni a 16 bit di brani classici come “A Whole New World”, “I Just Can’t Wait to Be King” e “The Bare Necessities” attraverso la funzione Soundtrack. È supportata anche la possibilità di ripetere e riprodurre in modo casuale i brani.

La classica collezione di giochi Disney: Aladdin, Il re leone e Il libro della giungla uscirà questo autunno su PlayStation 4, Xbox One e PC (tramite Steam).