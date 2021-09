La Lituania chiede ai suoi cittadini di sbarazzarsi dei telefoni cinesi

4 ore fa

foto rilasciata, Getty Images

Il Ministero della Difesa della Lituania ha messo in guardia i consumatori dall’uso di telefoni cellulari fabbricati in Cina e li ha esortati a smaltirli.

Un rapporto del National Cyber ​​Information Center si basava sul fatto che i ricercatori hanno scoperto che i telefoni “Xiaomi” contengono software di censura e che i telefoni Huawei sono vulnerabili agli attacchi elettronici.

Il management di Huawei ha dichiarato di non inviare dati a terzi.

“Raccomandiamo di non acquistare nuovi telefoni cinesi e di sbarazzarsi di quelli vecchi il prima possibile”, ha affermato il vice ministro della Difesa lituano Margres Apokevicius.

È stato scoperto che i telefoni Xiaomi Telefono Mi 10T 5G Ha programmi in grado di riconoscere espressioni come “Tibet libero”, “Viva l’indipendenza di Taiwan” e “movimento democratico”, afferma il rapporto.

Il rapporto ha attirato l’attenzione su 449 espressioni linguistiche che possono essere censurate nelle applicazioni del telefono Xiaomi, incluso il browser Internet.

Questa funzione è stata disabilitata in questi telefoni in Europa, ma il rapporto afferma che può essere riavviata da remoto in qualsiasi momento.

Xiaomi non ha ancora risposto alla richiesta di commento della BBC sulla questione.

Il rapporto ha anche scoperto che i dispositivi Xiaomi trasmettono dati crittografati a un server a Singapore.

“Questo è importante, non solo per la Lituania, ma per tutti i paesi in cui vengono utilizzati i dispositivi Xiaomi”, ha affermato il National Cyber ​​Information Center.

Xiaomi è cresciuta in modo significativo grazie ai suoi dispositivi a prezzi accessibili e la società ha registrato un aumento del 64% delle entrate nel secondo trimestre dell’anno rispetto all’anno precedente. READ Tim Cook ha regalato a Donald Trump il primo Mac Pro del 2019

lacune

Il rapporto ha indicato le vulnerabilità nei telefoni P40 5G di Huawei, che espongono gli utenti ad attacchi informatici.

E “il sito Web ufficiale delle applicazioni Huawei indirizza gli utenti a negozi online di terze parti e un attento esame ha rilevato che alcune applicazioni dannose o contengono virus informatici”, secondo una dichiarazione congiunta del Ministero della Difesa della Lituania e del Centro nazionale per i cyber Sicurezza.

Un portavoce di Huawei ha dichiarato alla BBC che la società rispetta le leggi dei paesi in cui opera e dà priorità alla sicurezza informatica e alla privacy.

“I dati non vengono elaborati al di fuori del dispositivo. Raccogliamo solo i dati di cui abbiamo bisogno affinché i nostri clienti possano cercare, scaricare e utilizzare app di terze parti, allo stesso modo di altri app store”. Huawei si assicura anche che le app che gli utenti tentano di scaricare siano sicure.

Ha anche controllato un altro dispositivo utilizzando la rete 5G realizzata da OnePlus e non ha riscontrato problemi con il dispositivo.

La pubblicazione del rapporto arriva in un momento in cui le relazioni tra Lituania e Cina si fanno tese.Il mese scorso, la Cina ha chiesto alla Lituania di ritirare il suo ambasciatore e ha detto che a sua volta ritirerà il suo ambasciatore dalla capitale lituana.

I disaccordi tra i due paesi sono iniziati quando Taiwan ha annunciato che il nome della sua rappresentanza in Lituania sarebbe stato “Ufficio di rappresentanza di Taiwan”.