Dove trovare le monete dei pirati in Lost Ark

bara mancante Ha un’enorme quantità di contenuti e attività in cui impegnarsi. Da Guardian Raid e Abyss Dungeon all’esplorazione dell’isola, tuttavia, raccogliere alcune monete dei pirati ti aiuterà nel tuo viaggio, indipendentemente da come decidi di giocare bara mancante

Uno dei motivi principali per cui le monete dei pirati sono così preziose è perché Canzone squillante, che consente ai giocatori di accedere a siti privati ​​tramite Arkesia e può essere acquistato per 16.500 monete pirata. Inoltre, le monete pirata possono essere utilizzate per ottenere potenziamenti navali e nuovi compagni di equipaggio, che saranno utili per chiunque voglia esplorare il mare aperto in bara mancante.

Ecco come trovare alcune delle tue monete, sia che tu stia cercando un nuovo cast o semplicemente desideri la suoneria.

Dove prendi le monete dei pirati? a bara mancante

Esistono diversi modi per ottenere monete pirata bara mancante, ma uno dei modi più semplici è completare le missioni dell’isola. Queste sono missioni speciali che possono essere trovate su un gran numero di isole che puoi esplorare in tutta l’Arkesia. Ecco un elenco di isole che contengono monete pirata:

isola della ninna nanna

Isola dei funghi giganti

Isola di Harbin

Isola dell’Onda d’Oro

isola sublime

Birra Beto e Medusa

isola della libertà

Den Blackfang

Caltertz

Atropo

Culla del mare Fermata

La più redditizia sarà Lullaby Island, che riceverà 16.500 monete pirata una volta completata. L’isola si trova a sud-ovest di Anikka oa nord-est di Luterra.

Screenshot tramite Smilegate

Island Quests è il modo migliore per ottenere monete pirata bara mancante, ma non è l’unico modo per farlo. Oltre alle missioni sull’isola, puoi completare eventi navali per guadagnare monete viaggio. Queste attività possono essere trovate nella scheda Viaggio e sono distribuite in orari specifici.

Le monete del viaggio guadagnate dagli eventi marini possono essere scambiate con monete pirata presso la nave della Gilda del tè e della bilancia situata in ogni porto di Arkesia. Ecco i tassi di cambio per ogni Voyage Coin:

1 moneta Jenna: 10 monete pirata

1 moneta Scettro: 12 monete pirata

1 moneta Arcturus: 15 monete pirata

1 moneta antica: 17 monete pirata

1 moneta Sole: 20 monete pirata

Dopodiché, dovrai completare la missione Procyon Compass quando disponibile, poiché ti ricompenserà con monete pirata per missioni speciali. La bussola di Procione si trova in fondo alla tua mini mappa.

Screenshot tramite Smilegate

Infine, vedrai occasionalmente monete pirata come ricompensa per il completamento delle missioni Una, che sono attività giornaliere e settimanali che possono essere visualizzate premendo Alt + J in bara mancante.