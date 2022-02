Metroid Prime 4 Dev Retro Studios annuncia opportunità di lavoro su ArtStation

All’inizio di questa settimana, è stato scoperto Retro Studios ha avuto un nuovo banner su TwitterE ora c’è un’altra cosa Minore Sviluppo.

Un annuncio Nintendo è stato individuato su ArtStation per promuovere il team dietro di esso Metroid Prime 4 – Informare gli utenti del sito che “il loro prossimo lavoro attende” e che “Retro sta assumendo”. Capita anche di essere caratterizzato dallo stesso Metroid Prime Grafica di sfondo come il banner Twitter dell’azienda.

Se fai clic sull’annuncio, verrai indirizzato a Retro Studios’ Informazioni sulla pagina su ArtStation, che attualmente elenca 10 offerte di lavoro. Sei di loro sono per artisti:

Artista dell’ambiente del terreno, Artista dell’ambiente, Artista dell’interfaccia utente, Artista del materiale, Artista del personaggio, Artista del concetto.

C’è anche un progettista dell’ambiente. Ecco un po’ di ArtStation, se non lo conosci:

“ArtStation ti offre un modo semplice ma potente per mostrare il tuo portfolio ed essere visto dalle persone giuste del settore. È super veloce ed elegante. Visualizza foto HD, video, brevi clip, scene Marmoset, Sketchfab 3D, panorami a 360° e altro ancora . Aggiungi la tua esperienza di lavoro e produzione.”

Anche la concept art per Shattered Projects di Nintendo proveniva da Retro Studios In primo piano su ArtStation in passato.

Come notato in precedenza, ha segnato gennaio 2022 Tre anni Da quando lo sviluppo di Metroid Prime 4 è stato cancellato e riavviato. e giugno 2021 Quattro anni da quando il gioco è stato annunciato per la prima volta.

Quando pensi che giocheremo a Metroid Prime 4? Prova a indovinare di seguito.