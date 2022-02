Samsung Galaxy A23 passa attraverso Geekbench proprio come A23 5G mostra perdite

Samsung sta sviluppando nuovi entusiasmanti dispositivi a basso costo per abbinare la serie A e oggi abbiamo notizie sui prossimi Galaxy A23 e A23 5G. Cominciamo con il primo.

L’A23, con il numero di modello SM-A235F, è stato individuato nel database di Geekbench, dove sembra che qualcuno che possiede un prototipo abbia deciso di metterlo al passo. Questo dimostra che il telefono sarà alimentato dal chipset Snapdragon 680 (basato sul nome in codice facilmente riconoscibile “scheda madre”) e almeno una versione avrà 4 GB di RAM (come nel caso del prototipo lanciato). ). Non sorprende che eseguirà Android 12 dal primo giorno.

Passando all’A23 5G, questo utilizzerà invece il chipset MediaTek Dimensity 700, secondo un nuovo rapporto che fa luce su un sottoinsieme delle sue specifiche fornendo anche immagini trapelate dall’aspetto ufficiale che puoi vedere sopra e sotto.

Si dice anche che il Galaxy A23 5G abbia uno schermo piatto di circa 6,55 pollici con una tacca a goccia, una configurazione della fotocamera posteriore quad (50 MP principale + 8 MP ultrawide + 2 MP + 2 MP macro), sensore di impronte digitali montato lateralmente e un 2 pollici jack per cuffie da 3,5 mm. Dovrebbe avere dimensioni di 165,4 x 77 x 8,5 mm (10,3 mm compreso il rilievo della fotocamera).

La stessa fonte afferma che il telefono A23 non 5G avrà uno schermo LCD IPS da 6,4 pollici con una tacca a goccia e il Galaxy A23 duo sarà annunciato entro la fine di marzo.

